Datos Clave Programación: La U, la UC y Colo Colo juegan en simultáneo el domingo 6 de diciembre a las 18:00 horas. Sin estadio: Universidad de Chile vs Unión La Calera todavía no tiene recinto confirmado. Sujeta a cambios: La programación de la fecha 30 puede moverse según lo que pase en la penúltima fecha.

La ANFP publicó la programación de la fecha 30, la última de la Liga de Primera 2026, y la definió con una jornada de cinco partidos en simultáneo. Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo Colo saltarán a la cancha el domingo 6 de diciembre a las 18:00 horas, a la misma hora que otros dos duelos con la permanencia en juego.

La programación, difundida a través del sitio del Campeonato Chileno y recogida por Cooperativa, responde a que esos partidos serán decisivos tanto para el Chile 2, que pelean la U y la UC, como para el descenso. El calendario, eso sí, está sujeto a cambios según los resultados de la penúltima fecha.

El domingo 6 de diciembre, partido por partido

Universidad de Chile vs Unión La Calera: 18:00 horas, estadio por confirmar.

18:00 horas, estadio por confirmar. Cobresal vs Colo Colo: 18:00 horas, Estadio El Cobre.

18:00 horas, Estadio El Cobre. Deportes La Serena vs Audax Italiano: 18:00 horas, Estadio La Portada.

18:00 horas, Estadio La Portada. O’Higgins vs Coquimbo Unido: 18:00 horas, Estadio El Teniente.

18:00 horas, Estadio El Teniente. Universidad de Concepción vs Universidad Católica: 18:00 horas, Estadio Ester Roa.

El sábado 5, la pelea por la Sudamericana

La fecha se abre el sábado 5 de diciembre con tres partidos en simultáneo a las 20:30 horas, todos con equipos que hoy pelean un lugar en la Copa Sudamericana:

Deportes Limache vs Deportes Concepción: Estadio Lucio Fariña.

Estadio Lucio Fariña. Palestino vs Everton: Estadio Municipal de La Cisterna.

Estadio Municipal de La Cisterna. Huachipato vs Ñublense: Estadio Huachipato.

Qué se juega en cada partido de las 18:00

Con la tabla tras la fecha 28, a la espera de lo que pase este fin de semana, cada duelo del domingo tiene un peso propio:

U vs La Calera: los azules son segundos con 54 puntos y los cementeros, penúltimos con 27, en zona de descenso.

los azules son segundos con 54 puntos y los cementeros, penúltimos con 27, en zona de descenso. UdeC vs UC: los cruzados son terceros con 49 y el Campanil es último con 26.

los cruzados son terceros con 49 y el Campanil es último con 26. Cobresal vs Colo Colo: el campeón, con 64 puntos, visita a un Cobresal que tiene 30 y todavía no se salva.

el campeón, con 64 puntos, visita a un Cobresal que tiene 30 y todavía no se salva. La Serena vs Audax: los papayeros tienen 40 y pelean por la Sudamericana; Audax suma 30 y mira hacia abajo.

los papayeros tienen 40 y pelean por la Sudamericana; Audax suma 30 y mira hacia abajo. O’Higgins vs Coquimbo: el Capo de Provincia tiene 31 puntos y recibe al cuarto, que ya está clasificado a la Libertadores como campeón de la Copa de la Liga.

Por eso la simultaneidad: en la parte baja, los cinco equipos que hoy ocupan del lugar 12 al 16 juegan a las 18:00 del domingo, y descienden el último y el penúltimo de la tabla, sin partido de definición, como repasamos en la nota sobre los criterios de desempate.

La U, todavía sin casa para el cierre

El gran pendiente es el estadio de la U. La programación oficial deja el partido ante Unión La Calera con recinto por confirmar, a menos de dos semanas de la fecha. Y es justamente el duelo que, según la tabla de hoy, junta al segundo con uno de los dos equipos que están en zona de descenso.

Nuestra lectura: la penúltima fecha decide cuánto vale esta hora

Esta es nuestra lectura, a partir de la tabla y del calendario. La programación en bloque solo tendrá sentido pleno si la fecha 29 deja todo abierto. Si la U gana en Concepción el domingo 29, llegará a 57 puntos, una cifra que la UC ya no puede alcanzar, y el Chile 2 quedará resuelto antes de las 18:00 del 6 de diciembre, como explicamos en la guía de la fecha 29.

En el descenso, en cambio, es difícil que todo quede cerrado: con el Campanil a 26, La Calera a 27, Cobresal y Audax a 30 y O’Higgins a 31, lo más probable es que al menos un cupo se juegue en la última fecha. Ahí la hora compartida evita que un equipo salga a la cancha sabiendo lo que necesita.

Antes de eso, la fecha 29 se abre el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas con Colo Colo ante Deportes La Serena en el Monumental, y su resultado puede mover esta programación.