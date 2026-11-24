Datos Clave Los que terminan: Catorce jugadores de Universidad Católica tienen contrato hasta diciembre, además del técnico Daniel Garnero. El peso: Doce de ellos suman 103 titularidades en las 28 fechas de la Liga de Primera, un tercio del total, según ESPN. Quién decide: El español Francisco Pérez Lázaro, nuevo gerente deportivo, encabeza la reestructuración del plantel 2027.

Universidad Católica prepara una reestructuración profunda para 2027 y el primer problema ya tiene nombres. Catorce futbolistas terminan contrato en diciembre, entre ellos Gary Medel, Eugenio Mena y Cristian Cuevas, y en el club consideran que “alrededor de diez jugadores partirán”, según publicó La Tercera este lunes.

La lista llega después del 3-0 ante Colo Colo, que dejó a la UC a cinco puntos de la U en la pelea por el Chile 2 con seis por jugar. Para medir cuánto se juega el club en esta decisión, revisamos lo que hizo cada uno en la Liga de Primera 2026 con los registros de ESPN.

Los 14 nombres y un técnico

Según La Tercera, terminan contrato Darío Melo, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Agustín García Basso, Tomás Asta-Buruaga, Gary Medel, Bernardo Cerezo, Eugenio Mena, Agustín Farías, Alfred Canales, Fernando Zuqui, Cristian Cuevas, Martín Gómez y Diego Valencia. A ellos se suma Daniel Garnero, cuyo vínculo también vence en diciembre.

Algunos casos ya se resolvieron antes: Justo Giani renovó hasta diciembre de 2029 y Jimmy Martínez extendió su estadía hasta 2027. El presidente de Cruzados, Matías Claro, dijo a Cooperativa que los análisis sobre el futuro del técnico se harán cuando termine el campeonato.

Cuevas, Díaz y Mena: los que más jugaron

El de mayor peso en la cancha es Cristian Cuevas. El volante sumó 25 partidos, 22 como titular, con un gol y siete asistencias, según ESPN. Detrás aparece Juan Ignacio Díaz, que fue titular en sus 17 partidos y aportó un gol y una asistencia.

Eugenio Mena, de 38 años, jugó 18 partidos, 15 de ellos desde el arranque, y marcó un gol. Fernando Zuqui también llegó a 18 encuentros, con 13 titularidades y dos asistencias. Medel, de 39 años, registra diez partidos, siete como titular.

Cristian Cuevas: 25 partidos (22 titular), 1 gol y 7 asistencias.

25 partidos (22 titular), 1 gol y 7 asistencias. Eugenio Mena: 18 partidos (15 titular), 1 gol.

18 partidos (15 titular), 1 gol. Fernando Zuqui: 18 partidos (13 titular), 2 asistencias.

18 partidos (13 titular), 2 asistencias. Juan Ignacio Díaz: 17 partidos (17 titular), 1 gol y 1 asistencia.

17 partidos (17 titular), 1 gol y 1 asistencia. Agustín Farías: 15 partidos (9 titular).

15 partidos (9 titular). Gary Medel: 10 partidos (7 titular).

10 partidos (7 titular). Bernardo Cerezo: 10 partidos (5 titular).

10 partidos (5 titular). Agustín García Basso: 8 partidos (6 titular).

8 partidos (6 titular). Darío Melo: 7 partidos, todos como titular.

7 partidos, todos como titular. Martín Gómez: 14 partidos, todos desde la banca, 2 goles y 1 asistencia.

14 partidos, todos desde la banca, 2 goles y 1 asistencia. Alfred Canales: 12 partidos (2 titular).

12 partidos (2 titular). Diego Valencia: 6 partidos, todos desde la banca, 1 asistencia.

Daniel González y Tomás Asta-Buruaga no aparecen con partidos en el registro de ESPN para esta Liga de Primera.

Un tercio de las titularidades del año

Sumados, los doce jugadores con registro acumulan 103 titularidades en las 28 fechas. Como cada partido reparte once puestos, el total de la UC en el torneo es de 308: el grupo que termina contrato ocupó un tercio de las camisetas de titular de la temporada.

El reparto no es parejo. Cuevas, Díaz, Mena y Zuqui concentran 67 de esas 103 titularidades. En el otro extremo, Martín Gómez, de 20 años, entró en sus 14 partidos desde la banca y aun así marcó dos goles, más que cualquier otro de la lista.

El encargado de decidir

La decisión quedará en manos de Francisco Pérez Lázaro, el nuevo gerente deportivo, que según La Tercera estuvo presente en el Monumental en la derrota del domingo. El español, de 39 años, liderará un diseño que une la secretaría técnica, dedicada a la observación de futbolistas, con una oficina de inteligencia que procesa datos.

El futuro de Garnero también está abierto. El técnico ya había dejado ver sus dudas sobre la continuidad, como contamos en la nota sobre su futuro en la UC, y en Cruzados, según La Tercera, ya lo miran de lejos.

Nuestra lectura: la salida de diez no es solo de suplentes

Esta es nuestra lectura, a partir de los números de ESPN y de la cifra que maneja el club. Si de verdad parten cerca de diez de estos 14, es casi imposible que la limpieza toque solo a jugadores de rotación: los cuatro más usados de la lista sostuvieron dos de cada tres titularidades del grupo. La UC no solo cambiará nombres, también tendrá que reemplazar minutos.

Antes de eso quedan dos fechas. La UC recibe a Huachipato el domingo 29 a las 18:00 horas en el Claro Arena, con la obligación de ganar para mantener viva la pelea por el segundo lugar, y después tiene la puerta del partido único por el Chile 4.