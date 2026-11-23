Datos Clave El golpe: La UC perdió 3-0 ante Colo Colo y quedó con 49 puntos, cinco menos que la U, con dos fechas por jugar. El piso: Ninguno de los equipos que vienen detrás puede alcanzar los 49 puntos cruzados: el tercer lugar ya está asegurado. La ruta: El tercero de la Liga juega un partido único ante el campeón de la Copa Chile; el ganador va a la Libertadores y el perdedor, a la Sudamericana.

La derrota ante Colo Colo dejó a Universidad Católica casi sin opciones de pelear el Chile 2, pero no fuera de la Copa Libertadores 2027. Así lo planteó Fernando Zampedri en la zona mixta del Monumental, y los números le dan la razón: el cuadro cruzado ya tiene asegurado el tercer lugar, que da acceso a un partido único por el último cupo chileno.

“Todavía no, queda una chance de salir tercero y poder ingresar, pero bueno, fue un partido duro”, aseguró el capitán cuando le preguntaron si la UC se había quedado sin Libertadores, según recogió La Tercera.

Por qué el Chile 2 quedó tan lejos

Con el 3-0 en el clásico, la UC se quedó con 49 puntos y la U tiene 54, con dos partidos por jugar para cada uno. Para quedarse con el segundo puesto, los cruzados deben ganar sus dos encuentros y esperar que los azules pierdan ambos, según el análisis de la tabla de Canal 9.

La U, además, puede cerrar el tema este domingo si le gana a Deportes Concepción en el Ester Roa. El detalle del clásico está en nuestra previa del partido, que la UC jugaba obligada a ganar.

El tercer lugar ya no se le escapa

Detrás de la UC aparece Coquimbo Unido, cuarto con 41 puntos. Aunque ganara sus dos partidos restantes, llegaría a 47, y lo mismo vale para Limache, Everton y La Serena, que tienen 40. Ninguno puede alcanzar a los cruzados, así que la UC terminará como mínimo tercera.

Es nuestra cuenta sobre la tabla publicada por Canal 9 tras la fecha 28, y es la base de la chance de la que habló Zampedri.

Cómo funciona el Chile 4

Desde esta temporada, el reparto de cupos cambió con la creación de la Copa de la Liga. Según el esquema que publicó 365Scores, así quedan los boletos chilenos a la Libertadores 2027:

Chile 1: el campeón de la Liga de Primera, Colo Colo.

el campeón de la Liga de Primera, Colo Colo. Chile 2: el segundo de la Liga de Primera.

el segundo de la Liga de Primera. Chile 3: el campeón de la Copa de la Liga, Coquimbo Unido, que entra a la fase 2 del torneo.

el campeón de la Copa de la Liga, Coquimbo Unido, que entra a la fase 2 del torneo. Chile 4: el ganador de un partido único entre el tercero de la Liga y el campeón de la Copa Chile. El perdedor de ese duelo se queda con un cupo en la Copa Sudamericana.

Antes, el campeón de la Copa Chile clasificaba directo a la Libertadores. Ahora tiene que ganarse el boleto en la cancha ante el tercero del campeonato.

Quién puede ser el rival de la UC

La Copa Chile está en semifinales. De un lado, Colo Colo enfrenta a O’Higgins. Del otro, la U espera al ganador de Coquimbo Unido y Unión La Calera, que juegan la vuelta de cuartos este martes en Coquimbo, con ventaja de 2-0 para los piratas.

Tres de esos cinco equipos ya tienen o pueden tener un cupo propio: Colo Colo como campeón, Coquimbo por la Copa de la Liga y la U si termina segunda. Las fuentes consultadas no precisan qué ocurre con el partido único si el campeón de la Copa Chile ya está clasificado por otra vía.

“Por lo hecho durante todo el año”

Zampedri no buscó excusas en el clásico. “No pudimos convertir, ellos estuvieron muy finos y se llevaron el partido”, reconoció, y apuntó a la temporada completa: “Cuando no se consigue el objetivo, es por lo hecho durante todo el año”.

El capitán también fijó la meta para el cierre: “Quedan dos partidos y vamos a tratar de conseguir los seis puntos para tratar de entrar a alguna copa”.

Nuestra lectura: el clásico cambió la ruta, no el destino

Los números muestran algo que la goleada tapa: el 3-0 no sacó a la UC de la Libertadores, pero sí le cambió el camino. Pasó de pelear un cupo directo a fase de grupos a depender de un partido único ante un rival que todavía no se conoce.

Salvo que la U pierda sus dos partidos y la UC gane los suyos, los cruzados terminarán terceros, y lo que viene es, en la práctica, preparar una final.

La UC recibe a Huachipato el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Claro Arena, por la fecha 29.