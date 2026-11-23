Datos Clave En el clásico: Álvaro Madrid dio las asistencias para los dos primeros goles de Maximiliano Romero en el 3-0 a la UC. En el año: Suma seis goles y seis asistencias en 22 partidos como titular en la Liga de Primera, según ESPN. Su futuro: Está a préstamo desde Everton y dice que le ilusiona seguir, pero que espera el final de la temporada.

El triplete de Maximiliano Romero se llevó los titulares del clásico, pero dos de esos goles nacieron en los pies de Álvaro Madrid. El volante de Colo Colo fue el socio del delantero en el 3-0 a Universidad Católica y, después del partido, habló de lo que más preguntan los hinchas: si seguirá en el Monumental en 2027.

“Me ilusiona seguir, pero tranquilo porque falta que termine todavía”, afirmó el mediocampista, que juega en Macul a préstamo desde Everton de Viña del Mar, en declaraciones recogidas por Cooperativa.

Las dos asistencias que abrieron el clásico

El primer gol llegó a los 14 minutos, en un contragolpe: Madrid lanzó el pase largo y Romero quedó solo para definir con la zurda, en una jugada que el VAR revisó por un posible fuera de juego antes de validarla. El segundo, a los 49, fue otra vez una entrega del volante para que el argentino rematara desde muy cerca, según el relato del partido de ESPN.

Las estadísticas de ESPN le dan a Madrid dos remates, ambos al arco, además de las dos asistencias, antes de salir reemplazado. El tercer gol de Romero, a los 89, llegó con pase de Jonathan Villagra.

El contexto le daba más peso a su partido. Colo Colo llegó al clásico ya campeón, pero sin Arturo Vidal, por una sobrecarga en el tobillo, ni Javier Correa, operado de los meniscos, como contamos en la crónica del 3-0 ante la UC. Con dos de sus referentes fuera, la generación de juego pasó por él.

Doce goles con su firma en la temporada

Los números del año explican por qué su continuidad es tema. En la Liga de Primera, ESPN le registra 22 partidos como titular, seis goles y seis asistencias, con 34 remates, 16 de ellos al arco. Es decir, participó directamente en 12 de los 62 goles que suma Colo Colo en el torneo, casi uno de cada cinco.

En la Copa Chile, en cambio, sus aportes han sido otros: ocho partidos como titular sin goles ni asistencias. Y el torneo de copa todavía está abierto, porque el Cacique espera a O’Higgins en semifinales.

“No me desespero”: lo que dijo de su contrato

Madrid fue claro en que la decisión no se toma ahora. “Hay un contrato. Tiene que terminar la Copa Chile y el Campeonato. No me desespero”, explicó.

Tampoco dijo tener novedades de una negociación. “No sé nada. Yo siempre hablo con mi representante. Siempre tenemos buena comunicación cuando es algo real. No estoy preguntando tampoco”, añadió, antes de cerrar con un “Estoy tranquilo esperando terminar el año de buena manera”.

Su préstamo incluye una opción de compra, cuyo monto ha sido informado con cifras distintas según el medio, y en agosto ya se reportaba que en Macul querían ejecutarla, como contamos en la nota sobre los planes de Colo Colo para 2027.

Qué significa para Colo Colo

Nuestra lectura: el clásico no cambió el caso de Madrid, lo hizo más visible. Sus números ya lo ponían entre los jugadores con más incidencia en el ataque del campeón, y el 3-0 mostró que también puede sostener la creación sin Vidal en cancha. Con Romero pidiendo quedarse y también a préstamo, Colo Colo tiene dos decisiones de mercado que nacen del mismo partido.

Madrid y Colo Colo vuelven a la cancha el sábado 28 de noviembre ante Deportes La Serena, en el Monumental, por la fecha 29 de la Liga de Primera.