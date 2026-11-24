Datos Clave La regla: Si el campeón de la Copa Chile ya es Chile 1, 2 o 3 en la Libertadores, su lugar en el partido por el Chile 4 pasa al otro finalista. Los ya clasificados: Colo Colo es Chile 1 y Coquimbo, Chile 3; la U asegura el Chile 2 si gana en Concepción. El premio: El partido por el Chile 4 enfrenta al tercero de la tabla: el ganador va a la Libertadores y el perdedor, a la Sudamericana.

Las semifinales de la Copa Chile esconden una regla que puede cambiar quién se lleva el premio grande del torneo. Según las Bases de Primera División 2026 de la ANFP, si el campeón ya tiene un cupo propio en la Copa Libertadores 2027, su lugar en el partido por el Chile 4 pasa al otro finalista. Con Colo Colo, la U y Coquimbo Unido entre los candidatos, ese escenario es más que probable, y los grandes beneficiados pueden ser O’Higgins o Unión La Calera.

La llave se completa este martes a las 19:00 horas, cuando Coquimbo recibe a La Calera con un 2-0 a favor en la vuelta de los cuartos, como adelantamos en la previa del partido. El ganador enfrentará a la U; en la otra semifinal se miden Colo Colo y O’Higgins.

Qué dicen las bases

El artículo 85 fija los cuatro cupos chilenos a la Libertadores: el campeón de la liga (Chile 1), el segundo (Chile 2), el campeón de la Copa de la Liga (Chile 3) y el ganador de un partido único entre el tercero de la tabla y el campeón de la Copa Chile (Chile 4). El perdedor de ese partido se queda con un cupo en la Sudamericana, según el artículo 86.

El artículo 87 prohíbe que un club clasifique dos veces y resuelve los casos de duplicidad. Si el campeón de la Copa Chile ya está clasificado como Chile 1, 2 o 3, el cupo para jugar el Chile 4 se reasigna al otro finalista. Y si el otro finalista también tiene su lugar asegurado, el boleto pasa al club que termine cuarto o, eventualmente, quinto en la tabla del campeonato.

Los semifinalistas, uno por uno

Colo Colo: ya es Chile 1 como campeón de la Liga de Primera.

ya es Chile 1 como campeón de la Liga de Primera. Coquimbo Unido: ya es Chile 3 como campeón de la Copa de la Liga.

ya es Chile 3 como campeón de la Copa de la Liga. Universidad de Chile: es segunda con 54 puntos y asegura el Chile 2 si gana en Concepción el domingo; Coquimbo, cuarto con 41, ya no puede alcanzarla, así que como mínimo terminará tercera.

es segunda con 54 puntos y asegura el Chile 2 si gana en Concepción el domingo; Coquimbo, cuarto con 41, ya no puede alcanzarla, así que como mínimo terminará tercera. O’Higgins: es duodécimo con 31 puntos y no tiene cupo internacional por la tabla.

es duodécimo con 31 puntos y no tiene cupo internacional por la tabla. Unión La Calera: es 15° con 27 puntos, en zona de descenso, y tampoco tiene cupo por la tabla.

Cuatro finales posibles, cuatro destinos para el cupo

Esta es nuestra lectura, aplicando las bases a cada cruce posible:

Si O’Higgins o La Calera llegan a la final ante un club ya clasificado , se quedan con el lugar en el partido por el Chile 4 aunque pierdan la final.

, se quedan con el lugar en el partido por el Chile 4 aunque pierdan la final. Si la final es entre O’Higgins y La Calera , el campeón juega el Chile 4 por la vía normal.

, el campeón juega el Chile 4 por la vía normal. Si la final la juegan dos clubes ya clasificados , por ejemplo Colo Colo y la U con el Chile 2 asegurado, ninguno juega el Chile 4 por la Copa Chile y el cupo baja al cuarto o al quinto de la tabla.

, por ejemplo Colo Colo y la U con el Chile 2 asegurado, ninguno juega el Chile 4 por la Copa Chile y el cupo baja al cuarto o al quinto de la tabla. Si la U termina tercera, sería ella la que espera en el partido por el Chile 4, como tercera del campeonato.

Dicho de otro modo: para O’Higgins y La Calera, llegar a la final ya significaría jugar un partido por la Libertadores, y las bases le dan al perdedor de ese duelo un cupo en la Sudamericana. Hoy el tercer lugar es de la Universidad Católica, que tiene 49 puntos y no puede bajar de esa posición, como explicamos en la nota sobre el partido único que mantiene viva a la UC.

La Supercopa también tiene su regla

El campeón de la Copa Chile también se gana un lugar en la Supercopa 2027, junto al campeón y al segundo de la liga y al campeón de la Copa de la Liga. El artículo 84 establece que, si uno de ellos repite cupo, su lugar lo ocupa el otro finalista del torneo correspondiente.

La ANFP todavía no confirma las fechas de las semifinales. El primer paso es este martes a las 19:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo y La Calera definen al rival de la U.