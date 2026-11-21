Datos Clave La deuda: La Municipalidad de Peñalolén reclama $172 millones a la ANFP, que tiene clausurada su sede de Quilín desde el 28 de octubre. La oferta: El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, propuso que el fútbol chileno se dirija desde la Patagonia. El desafío: Jorge Uauy asumirá la ANFP con la sede cerrada y observaciones pendientes de la Dirección de Obras Municipales.

La sede de la ANFP en Quilín sigue cerrada y, con Jorge Uauy recién elegido como presidente del fútbol chileno, dos alcaldes salieron este viernes a hablarle. Uno, el de Peñalolén, para cobrarle una deuda de $172 millones. El otro, el de Coyhaique, para ofrecerle trasladar la casa del fútbol chileno a la Patagonia.

Peñalolén pone el pago como condición

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, saludó a Uauy en su cuenta de X, pero no dejó pasar el tema pendiente. “Saludamos al nuevo presidente de la ANFP, Jorge Uauy”, escribió, para luego agregar: “Las puertas del Municipio de Peñalolén están abiertas para que paguen su deuda y regularicen su situación”, según recogió BioBioChile.

La municipalidad ordenó la clausura del edificio de avenida Quilín 5635 por esa deuda, que asciende a $172 millones. Concha llegó hasta el lugar con funcionarios municipales el 28 de octubre para anunciarla, como informamos ese mismo día. Además del pago, la ANFP debe resolver observaciones de la Dirección de Obras Municipales antes de que el inmueble reciba su recepción definitiva.

Coyhaique: “Que mire hacia el sur”

Horas después apareció una propuesta desde el otro extremo del país. El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, invitó a la ANFP a instalarse en la capital de la Región de Aysén. “Si la ANFP está buscando un nuevo lugar, que mire hacia el sur”, afirmó, según Cooperativa.

Gatica enmarcó la idea en la descentralización. “¿Por qué no pensar que desde la Patagonia también se puede dirigir el fútbol chileno?”, planteó, y aseguró que la ciudad está dispuesta a explorar todas las opciones para recibir a la institución. También sostuvo que “no estamos pidiendo un favor”.

Ninguna de las dos publicaciones recoge una respuesta de la ANFP a los alcaldes.

Qué significa para Uauy

Para el nuevo presidente, elegido el jueves 19 de noviembre, como contamos en la crónica de la elección, la sede se transforma en el primer expediente concreto de su gestión. La invitación desde Coyhaique suma un gesto llamativo, pero no cambia lo urgente: la clausura de Quilín depende de un pago y de un trámite municipal, y ninguno de los dos se resuelve con una mudanza.

La ANFP ya había explorado alternativas mientras la sede siga cerrada, entre ellas oficinas en Vitacura, según repasamos a mediados de noviembre. Con Uauy al mando, la próxima señal será si su directorio abre la conversación con Peñalolén que el municipio dice esperar.