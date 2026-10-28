Datos Clave Qué pasó: Funcionarios de la municipalidad de Peñalolén clausuraron este miércoles la sede de la ANFP en Quilín. Por qué: Deudas con el municipio y construcciones sin recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales. Deuda: El municipio la cifra en $172 millones, entre patentes, derechos de aseo, reajustes e intereses.

La municipalidad de Peñalolén clausuró este miércoles 28 de octubre la sede de la ANFP en Avenida Quilín, la casa del fútbol profesional chileno. Según informó Cooperativa, la medida se debe a deudas con el municipio y a que las construcciones del recinto no cuentan con la recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

¿Por qué clausuraron la sede de la ANFP?

La DOM constató que ninguna de las edificaciones del terreno tiene recepción definitiva, un requisito para el funcionamiento de cualquier inmueble comercial o institucional. La ANFP cuenta con permisos de edificación, pero nunca completó el trámite que certifica el término regular de las obras.

A eso se suma un historial con el municipio. De acuerdo con los antecedentes que entregó la comuna hace unas semanas, la entidad operó durante 16 años sin la patente municipal correspondiente.

La deuda acumulada asciende a $172 millones, una cifra que, según Cooperativa, considera patentes impagas, derechos de aseo, reajustes y los intereses devengados.

El concejal que pidió la clausura

La noche del martes, el concejal de Peñalolén Juan Cristóbal Cantuarias había hecho una nueva denuncia en redes sociales. “Hoy nos enteramos que la ANFP no solo lleva 16 años funcionando en Peñalolén sin patente, sino que además sus construcciones no cuentan con recepción definitiva de la DOM”, escribió.

El concejal agregó que “la ley prohíbe usar recintos u otorgar patente municipal sin esta autorización” y solicitó al alcalde decretar la clausura del recinto “hasta que la ANFP regularice su situación”.

El INAF, también afectado

La orden de clausura no solo alcanza a las oficinas de la dirigencia y a las operaciones del fútbol profesional. El Instituto Nacional del Fútbol (INAF) está en el mismo terreno de Avenida Quilín, por lo que sus instalaciones también quedaron clausuradas, con efectos sobre las clases, los cursos y las labores administrativas, según Cooperativa.

Qué significa para el fútbol chileno

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la clausura golpea el lugar donde funciona la conducción del fútbol profesional en plena disputa electoral, y deja abierta la pregunta de cómo se regularizará la situación del recinto. En la nota de Cooperativa no figura una respuesta de la ANFP.

Los próximos pasos dependerán de si la ANFP regulariza su situación ante el municipio. Mientras tanto, la discusión por quién presidirá el organismo sigue abierta: puedes revisar la propuesta de lista de consenso de Aníbal Mosa.