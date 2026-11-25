Datos Clave Reparto: Colo Colo tiene 15 de las 80 nominaciones, la U 12 y Coquimbo Unido 10. Mejor del año: Tres de los diez candidatos son albos: Vidal, Madrid y Correa. La gala: Los premios se entregan el lunes 7 de diciembre a las 19:00 horas, con votación abierta para los hinchas.

El campeón también manda en los premios. Colo Colo es el club con más nominados a la Gala Crack 2026, la premiación de TNT Sports, la ANFP, el Sifup y el Círculo de Periodistas Deportivos que se dio a conocer este martes 24 de noviembre: suma 15 de las 80 nominaciones, por delante de Universidad de Chile (12) y Coquimbo Unido (10).

La lista, publicada por Cooperativa, tiene 16 categorías con cinco candidatos cada una. Los hinchas ya pueden votar en el sitio de la señal y la ceremonia será el lunes 7 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Estudio 13, un día después del cierre de la Liga de Primera.

Las 80 nominaciones, club por club

Hicimos la cuenta con las 16 categorías publicadas. Así queda el reparto:

Colo Colo: 15

Universidad de Chile: 12

Coquimbo Unido: 10

O’Higgins, Deportes Limache, Everton y Universidad Católica: 6 cada uno

Deportes Concepción: 5

Palestino: 4

Cobreloa y Huachipato: 2 cada uno

Deportes Antofagasta, San Luis, Santiago Wanderers, Ñublense, Audax Italiano y Unión La Calera: 1 cada uno

La tabla de nominaciones calca la parte alta del campeonato. Colo Colo ya es campeón con 64 puntos, la U es segunda con 54 y Coquimbo, cuarto, tiene asegurada la Libertadores como campeón de la Copa de la Liga, como repasamos en la nota sobre la programación de la última fecha. La UC, tercera con 49, queda con seis, igual que O’Higgins, Limache y Everton.

Los diez candidatos a mejor jugador del año

El premio principal tiene a tres albos: Arturo Vidal, Álvaro Madrid y Javier Correa. La U aporta a Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, y completan la lista Arnaldo Castillo (O’Higgins), Daniel Castro (Deportes Limache), Benjamín Gazzolo (Coquimbo Unido), Alan Medina (Everton) y Fernando Zampedri (Universidad Católica).

Varios aparecen dos veces. Vidal también compite como mejor central izquierdo, Madrid como volante derecho y Correa como delantero izquierdo. En la U, Aránguiz repite como volante derecho, Vargas como delantero derecho y Agustín Arce como jugador joven y volante izquierdo. Zampedri también es candidato a mejor delantero centro, y Gazzolo, a central derecho.

En el banco, los cinco nominados son Fernando Ortiz (Colo Colo), Fernando Gago (U de Chile), Daniel Garnero (UC), Hernán Caputto (Coquimbo Unido) y Víctor Rivero (Deportes Limache).

El goleador que no está

En el caso de Colo Colo, el nombre que más se nota ausente es el de Maximiliano Romero. El delantero argentino le hizo los tres goles a la UC en el clásico del domingo 22 de noviembre, el primer triplete de su carrera, y con ese partido pasó a Correa como máximo goleador de Colo Colo en la temporada, como contamos en la crónica del clásico. No figura en ninguna de las 16 categorías.

Los cinco candidatos a mejor delantero centro son Lionel Altamirano (Huachipato), Arnaldo Castillo (O’Higgins), Joaquín Larrivey (Deportes Concepción), Nicolás Montiel (Everton) y Zampedri. El campeón tampoco tiene nominados entre los arqueros, los volantes centrales ni los delanteros derechos.

Un patrón que se repite

El campeón también encabezó la lista hace un año. En la Gala Crack 2025, el ya campeón Coquimbo Unido dominó las nominaciones con jugadores como Diego Sánchez, Sebastián Galani, Matías Palavecino y Cecilio Waterman, según BioBioChile. En 2026, Sánchez y Galani vuelven a estar nominados.

Nuestra lectura: un reparto de regularidad

Esta es nuestra lectura, a partir de la lista y de la tabla. Las nominaciones premian a los equipos que sostuvieron el año completo: los tres primeros en la cuenta son el campeón, el escolta y el campeón de la Copa de la Liga. La ausencia de Romero muestra el límite de esa mirada: su mejor partido del año llegó en el cierre, en el clásico que coronó la temporada del campeón.

La votación de los hinchas ya está abierta, y los ganadores se conocerán el 7 de diciembre, cuando la Liga de Primera ya tenga definido todo lo que hoy sigue abierto.