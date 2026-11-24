Datos Clave Ortiz: Su nuevo contrato se extiende solo hasta 2028 si Colo Colo llega a octavos de la Libertadores 2027 o vuelve a ser campeón, según TNT Sports. Correa: El goleador dijo que el plantel no se imagina sin Vidal y pidió a Alexis Sánchez: “Si viene con nosotros, mejor”. Tribunal: El informe de José Cabero consignó pirotecnia que retrasó cinco minutos el inicio del clásico y cuatro el del segundo tiempo.

El martes de Colo Colo trae novedades en la banca, en el camarín y en el escritorio. Salió a la luz la letra chica del nuevo contrato de Fernando Ortiz, Javier Correa pidió la continuidad de Arturo Vidal y la llegada de Alexis Sánchez y el informe arbitral del clásico dejó al campeón expuesto a un castigo. Este es el resumen de las últimas 24 horas en el Cacique.

Ortiz firmó un contrato que se renueva solo

La continuidad del técnico de la estrella 35 se confirmó antes del clásico ante la UC, pero recién después del 3-0 se conocieron los detalles. Según informó TNT Sports, Ortiz firmó un acuerdo por una temporada que puede extenderse hasta 2028.

La extensión es automática en dos casos: si Colo Colo se clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores 2027 o si vuelve a ganar la Liga de Primera. El mismo reporte señala que el cuerpo técnico del argentino pasará de ganar un millón de dólares a 1,5 millones para la próxima campaña.

Correa: “Nosotros no nos imaginamos sin él”

Mientras el entrenador ya tiene su futuro resuelto, el de Vidal sigue en el aire. El contrato del volante termina a fines de diciembre y, a pocas fechas del cierre de la temporada, Blanco y Negro todavía no define si lo renovará.

En una conversación con un programa de streaming, Correa dejó clara la postura del plantel. “Nosotros no nos imaginamos sin él, estamos planeando y visualizamos con él adentro por la forma de competir, de ser. Creo que mantiene una armonía en el plantel que por ahí se habla que divide el camarín, pero es al revés”, afirmó el delantero.

El goleador también se refirió a un posible regreso del King a La Roja en el nuevo proceso. “Tiene que estar. Después ve si juega o no. Llámalo, que les enseñe el camino a los chicos, por dónde es, cómo se compite”, aseguró. El lunes, el propio Vidal había dicho que no le preocupa si sigue un año más o se retira, como contamos en las noticias de Colo Colo del lunes.

Correa también quiere a Alexis: “Si viene con nosotros, mejor”

En la misma conversación, el delantero argentino se entusiasmó con la opción de que Alexis Sánchez llegue a Macul en 2027, en medio de los rumores que lo vinculan con el club. “Si viene con nosotros, mejor. Y si no, lo mataremos a patadas en el otro lado”, lanzó entre risas, en alusión a la posibilidad de que el tocopillano termine en la U.

Correa agregó que el plantel necesita reforzarse para la Copa Libertadores. “Necesitas al menos cinco refuerzos de jerarquía que se pongan la camiseta y listo”, afirmó, y aseguró que no tendría problemas con la llegada de otro centrodelantero.

El informe de Cabero expone al campeón ante el Tribunal

La ANFP publicó el informe arbitral de José Cabero sobre el clásico del domingo y el documento consigna varios incidentes con pirotecnia en el Monumental. “Al momento del ingreso de los equipos a la cancha, se lanza una gran cantidad de pirotecnia y papeles desde distintos lugares del estadio, lo que retarda el inicio del partido 5 minutos”, escribió el juez.

El informe agrega bengalas, bombas de humo y de estruendo entre los minutos 37 y 42 desde los sectores Cordillera y Arica, un retraso de cuatro minutos en el inicio del segundo tiempo y más fuegos artificiales en el minuto 90.

Los antecedentes quedan ahora en manos del Tribunal de Disciplina. Según BioBioChile, el artículo 48 de las bases contempla una multa de 100 UF, cerca de cuatro millones de pesos, que podría subir por reincidencia. El artículo 66 del Código de Procedimientos y Penalidades permite, además, sanciones que van desde una amonestación hasta multas y la restricción de público por una a cinco fechas.

La Serena y la Copa Chile, lo que le queda al campeón

Con el título asegurado, al cuadro albo le quedan dos fechas de liga y la semifinal de la Copa Chile ante O’Higgins, el otro torneo que el plantel quiere ganar este año, como contamos en la crónica del 3-0 a la UC.

Colo Colo vuelve a la cancha el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas, ante Deportes La Serena en el Monumental, por la fecha 29 de la Liga de Primera.