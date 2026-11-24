Datos Clave El sueldo: Alexis tiene un salario base de US$2,64 millones y una compensación garantizada de US$2,97 millones al año en el CF Montreal. El peso: Esa cifra equivale al 24,6% de la planilla del club canadiense. En cancha: En la MLS jugó 15 partidos, nueve como titular, sin goles ni asistencias.

Ya no hay que adivinar cuánto gana Alexis Sánchez en Canadá. El informe salarial de otoño de la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA) fijó el sueldo del delantero chileno en el CF Montreal en US$2,64 millones de base por temporada y una compensación garantizada de casi US$3 millones, según detalló Emol este lunes 23 de noviembre.

La cifra llega en el peor momento para comparar. Alexis terminó su primera temporada en la MLS sin goles ni asistencias, en un equipo que fue último de la Conferencia Este, y con su futuro abierto justo cuando Colo Colo y la U han hablado públicamente de él.

Un cuarto de la planilla de Montreal

El sitio Canadian Soccer Daily, que analizó el informe el día de su publicación, el jueves 19 de noviembre, situó la compensación garantizada del chileno en US$2,97 millones. Según sus cálculos, el sueldo de Alexis se lleva el 24,6% de toda la planilla del CF Montreal, y el medio lo presentó como un fichaje costoso para el club.

En la escala de la liga, el chileno está lejos de la cima. Emol recordó que Lionel Messi gana US$28,3 millones al año en el Inter Miami, Robert Lewandowski US$19,51 millones en el Chicago Fire y Antoine Griezmann US$13,9 millones en el Orlando City. Alexis no es una de las grandes estrellas de la MLS por salario, pero sí es, por lejos, la gran inversión de su equipo.

Lo que dio en cancha: 12 remates y ningún gol

Los números de su temporada explican por qué el dato salarial pesa. Según las estadísticas de ESPN, Alexis disputó 15 partidos de la MLS, nueve como titular y seis ingresando desde la banca. Remató 12 veces, cinco al arco, recibió 29 faltas y vio dos tarjetas amarillas. No marcó goles ni dio asistencias.

Contando todas las competiciones, Emol cifra en 17 los partidos que jugó desde su llegada, también sin goles. En ese recorrido estuvo la final del Campeonato Canadiense, que Montreal perdió por penales.

Las expectativas eran otras. El tocopillano llegó en agosto como una de las principales incorporaciones del equipo, pero el CF Montreal cerró la temporada como último del Este, con 26 puntos en 34 partidos, y hoy además está en venta, como contamos en la nota sobre el futuro del club y la cláusula de Alexis.

La cláusula y el interés de Colo Colo y la U

El delantero tiene contrato con Montreal para 2027, pero con una cláusula de salida a fines de este año, según informó Cooperativa. Esa ventana coincide con el ruido que su nombre provoca en Chile.

En Colo Colo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lo elogió como un gran jugador, pero pidió cautela y dijo que su prioridad es amarrar primero al cuerpo técnico, como recogimos en la nota sobre las palabras de Mosa. En la U, el vicepresidente de Azul Azul, Jorge Burgos, aseguró que el club debe dar la pelea si el delantero decide volver al fútbol chileno.

Nuestra lectura: el número que ahora está sobre la mesa

Esta es nuestra lectura de los datos: hasta ahora, la discusión sobre un regreso de Alexis a Chile giraba en torno a la ilusión y a su nivel. Desde esta semana hay una cifra pública, US$2,97 millones garantizados al año, que sirve de punto de partida para cualquier conversación.

Montreal, en tanto, paga casi un cuarto de su planilla por un delantero que no convirtió en la liga. Con la cláusula de salida a la vuelta de la esquina y el club en proceso de venta, las próximas semanas dirán si el chileno se queda en Canadá o si su nombre deja de ser solo una conversación en Macul y en el Centro Deportivo Azul.