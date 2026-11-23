El Crystal Palace de Darío Osorio recibe a la Real Sociedad este jueves 26 de noviembre a las 17:00 horas (Chile), en Selhurst Park, por la quinta fecha de la fase de liga de la Europa League. El partido se podrá ver en Chile por ESPN 2 y en streaming por Disney+ Premium, según Cooperativa.

Horario, estadio y transmisión de Crystal Palace vs Real Sociedad

Europa League 2026/2027 · Fase liga Crystal Palace 21.º · 5 pts Jueves 26 de noviembre Jue 26/11 17:00 hora de Chile Real Sociedad 20.º · 5 pts Estadio Selhurst Park Ciudad London · 25.456 pl. Árbitro Por confirmar Cómo ver en vivo: ESPN 2 · Disney+ Premium Chile · Disney+ Premium → Igualdad total Los dos suman 5 puntos y el mismo récord: 1G, 2E, 1P. En la tabla Crystal Palace es 21.º con 5 pts y Real Sociedad, 20.º con 5 pts. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO ESPN 2 Televisión · Chile EN VIVO Disney+ Premium Chile Televisión · Chile EN VIVO Disney+ Premium Televisión · Chile Formaciones probables Probable Crystal Palace Real Sociedad Crystal Palace 3-4-2-1 DT Thomas Frank 1 Henderson 21 Ahanor 26 Richards 6 Canvot 25 Khalaili 23 Ryan 19 Hughes 3 Mitchell 18 Kamada2 goles 2 goles 10 Jesús3 goles 3 goles 14 Mateta Bajas Chadi Riad Lesionado Real Sociedad 4-4-2 DT Pellegrino Matarazzo 13 Marrero 17 Gómez3 goles 3 goles 19 Sarr 5 Zubeldía 22 García 11 Ganchinho 8 Turrientes 4 Gorrotxategi 14 Kubo 10 Oyarzabal 9 Óskarsson2 goles 2 goles Bajas Álvaro Odriozola Lesionado

Ander Barrenetxea Lesionado Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Europa League 2026/2027 Crystal Palace Balance en 4 partidos 1G · 2E · 1P 9 Goles marcados 2,25 por partido 6 Goles recibidos 1,50 por partido 1 Vallas invictas 25 % de los partidos 49,8 % Posesión media 12,3 Remates por partido 4,5 al arco 4,3 Córners por partido Local 1G · 1E · 0P Visita 0G · 1E · 1P Real Sociedad Balance en 4 partidos 1G · 2E · 1P 9 Goles marcados 2,25 por partido 4 Goles recibidos 1,00 por partido 1 Vallas invictas 25 % de los partidos 55,3 % Posesión media 12,3 Remates por partido 4,5 al arco 5,0 Córners por partido Local 0G · 1E · 1P Visita 1G · 1E · 0P Goleadores Crystal Palace Yéremy Pino 3 goles

Daichi Kamada 2 goles

Eddie Nketiah 1 goles Real Sociedad Sergio Gómez 3 goles

Luka Sucic 2 goles

Orri Óskarsson 2 goles Últimos resultados Crystal Palace TSG Hoffenheim 5 nov. · Europa League · local E 1-1

Beşiktaş 22 oct. · Europa League · visita E 2-2

Olympique Lyonnais 15 oct. · Europa League · visita P 2-3

Lech Poznań 17 sep. · Europa League · local G 4-0 Real Sociedad Olympique Lyonnais 5 nov. · Europa League · local E 1-1

Lillestrøm 22 oct. · Europa League · visita G 6-0

Union Saint-Gilloise 15 oct. · Europa League · visita E 1-1

AFC Bournemouth 17 sep. · Europa League · local P 1-2 Tabla de posiciones Fase liga 2026/2027 # Club PJ DG Pts Forma 1 Benfica Benfica 4 +10 12 GGGG 2 AFC Bournemouth AFC Bournemouth 4 +9 12 GGGG 3 Ferencvárosi Ferencvárosi 4 +8 12 GGGG 4 Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 4 +8 10 GEGG 5 Juventus Juventus 4 +7 10 GGEG 6 Olympiacos F.C. Olympiacos F.C. 4 +3 10 GGGE 20 Real Sociedad Real Sociedad 4 +5 5 PEGE 21 Crystal Palace Crystal Palace 4 +3 5 GPEE Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 23/11 19:30

Día: jueves 26 de noviembre de 2026.

jueves 26 de noviembre de 2026. Hora: 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).

17:00 horas de Chile (20:00 GMT). Estadio: Selhurst Park, Londres.

Selhurst Park, Londres. Instancia: quinta fecha de la fase de liga de la Europa League.

quinta fecha de la fase de liga de la Europa League. TV en Chile: ESPN 2.

ESPN 2. Streaming en Chile: Disney+ Premium.

¿Cómo llegan Crystal Palace y Real Sociedad?

El Palace llega golpeado. El sábado cayó 3-2 ante Coventry en el estreno del técnico danés Thomas Frank, con un autogol a los 85 minutos, y sigue último de la Premier League. En ese partido, Osorio entró recién a los 89 minutos, como el quinto y último cambio de Frank.

En Europa el panorama es algo mejor. Según Cooperativa, las Águilas marchan en el puesto 21 de la fase de liga con cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota, muy cerca de la línea que da acceso a los playoffs.

La Real Sociedad también necesita sumar. La UEFA, en su previa de la jornada, la ubica entre los equipos que buscan remontar en la tabla y destaca al lateral Sergio Gómez, que lleva tres goles en esta Europa League jugando incluso como extremo.

¿Qué se juega Osorio?

Para el chileno, la Europa League es una vitrina. Antes de la visita a Coventry sumaba cuatro partidos en la Premier League, todos como suplente, con un total de 71 minutos. Frank asumió el lunes 16 de noviembre en reemplazo de Pierre Sage, despedido con el Palace último de la tabla con siete puntos en diez partidos, y con un técnico que todavía está armando su equipo, cada partido es una oportunidad para el volante de ganarse un lugar. Puedes seguir toda la actualidad de los chilenos en el extranjero en nuestra sección.

El duelo entre Crystal Palace y Real Sociedad comienza este jueves a las 17:00 horas (Chile) en Londres.