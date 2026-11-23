El Crystal Palace de Darío Osorio recibe a la Real Sociedad este jueves 26 de noviembre a las 17:00 horas (Chile), en Selhurst Park, por la quinta fecha de la fase de liga de la Europa League. El partido se podrá ver en Chile por ESPN 2 y en streaming por Disney+ Premium, según Cooperativa.
Horario, estadio y transmisión de Crystal Palace vs Real Sociedad
Los dos suman 5 puntos y el mismo récord: 1G, 2E, 1P.
Crystal Palace es 21.º con 5 pts y Real Sociedad, 20.º con 5 pts.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Thomas Frank
- Chadi RiadLesionado
DT Pellegrino Matarazzo
- Álvaro OdriozolaLesionado
- Ander BarrenetxeaLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaEuropa League 2026/2027
Goleadores
- Yéremy Pino3goles
- Daichi Kamada2goles
- Eddie Nketiah1goles
- Sergio Gómez3goles
- Luka Sucic2goles
- Orri Óskarsson2goles
Últimos resultados
- TSG Hoffenheim5 nov. · Europa League · localE 1-1
- Beşiktaş22 oct. · Europa League · visitaE 2-2
- Olympique Lyonnais15 oct. · Europa League · visitaP 2-3
- Lech Poznań17 sep. · Europa League · localG 4-0
- Olympique Lyonnais5 nov. · Europa League · localE 1-1
- Lillestrøm22 oct. · Europa League · visitaG 6-0
- Union Saint-Gilloise15 oct. · Europa League · visitaE 1-1
- AFC Bournemouth17 sep. · Europa League · localP 1-2
Tabla de posicionesFase liga 2026/2027
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Benfica
|4
|+10
|12
|GGGG
|2
|AFC Bournemouth
|4
|+9
|12
|GGGG
|3
|Ferencvárosi
|4
|+8
|12
|GGGG
|4
|Union Saint-Gilloise
|4
|+8
|10
|GEGG
|5
|Juventus
|4
|+7
|10
|GGEG
|6
|Olympiacos F.C.
|4
|+3
|10
|GGGE
|20
|Real Sociedad
|4
|+5
|5
|PEGE
|21
|Crystal Palace
|4
|+3
|5
|GPEE
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 23/11 19:30
- Día: jueves 26 de noviembre de 2026.
- Hora: 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).
- Estadio: Selhurst Park, Londres.
- Instancia: quinta fecha de la fase de liga de la Europa League.
- TV en Chile: ESPN 2.
- Streaming en Chile: Disney+ Premium.
¿Cómo llegan Crystal Palace y Real Sociedad?
El Palace llega golpeado. El sábado cayó 3-2 ante Coventry en el estreno del técnico danés Thomas Frank, con un autogol a los 85 minutos, y sigue último de la Premier League. En ese partido, Osorio entró recién a los 89 minutos, como el quinto y último cambio de Frank.
En Europa el panorama es algo mejor. Según Cooperativa, las Águilas marchan en el puesto 21 de la fase de liga con cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota, muy cerca de la línea que da acceso a los playoffs.
La Real Sociedad también necesita sumar. La UEFA, en su previa de la jornada, la ubica entre los equipos que buscan remontar en la tabla y destaca al lateral Sergio Gómez, que lleva tres goles en esta Europa League jugando incluso como extremo.
¿Qué se juega Osorio?
Para el chileno, la Europa League es una vitrina. Antes de la visita a Coventry sumaba cuatro partidos en la Premier League, todos como suplente, con un total de 71 minutos. Frank asumió el lunes 16 de noviembre en reemplazo de Pierre Sage, despedido con el Palace último de la tabla con siete puntos en diez partidos, y con un técnico que todavía está armando su equipo, cada partido es una oportunidad para el volante de ganarse un lugar. Puedes seguir toda la actualidad de los chilenos en el extranjero en nuestra sección.
El duelo entre Crystal Palace y Real Sociedad comienza este jueves a las 17:00 horas (Chile) en Londres.