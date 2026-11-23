Datos Clave El resultado: Levante y Elche empataron 1-1 el lunes en Valencia, en el cierre de la fecha 13 de LaLiga. El chileno: Lucas Cepeda fue titular, jugó hasta el minuto 81 y tuvo la primera llegada de su equipo con un remate de media distancia. La tabla: El Elche quedó penúltimo con 11 puntos, a uno de cuatro equipos que están fuera del descenso.

El Elche de Lucas Cepeda tuvo en sus manos la salida de la zona de descenso y la perdió en el minuto 88. El cuadro ilicitano ganaba 1-0 en el Estadio Ciutat de València, pero el Levante empató el lunes en el partido que cerró la fecha 13 de LaLiga, y el equipo del chileno sigue penúltimo.

El volante nacional fue titular por tercer partido de liga consecutivo y salió a los 81 minutos, reemplazado por Tete Morente, siete antes del golpe que dejó al Elche sin el triunfo.

Lo que hizo Cepeda en Valencia

El partido empezó cuesta arriba para la visita. El Levante salió a presionar y a los cinco minutos ya había rozado el gol con un disparo de Thiago Fernández. Cuando el local bajó el ritmo, la primera ocasión del Elche fue del chileno: un remate de Cepeda desde lejos del área que pasó cerca del palo del arco de Mathew Ryan, según la crónica de BioBioChile.

Esa fue su única tentativa de la noche. Según las estadísticas del partido de ESPN, Cepeda terminó con un remate, ninguno al arco, y recibió dos faltas. El Elche, en total, remató solo cuatro veces contra 18 del Levante, aunque acertó dos al arco, las mismas que su rival.

El gol visitante llegó a los 62 minutos, en una acción individual del lateral izquierdo Roy Revivo, que llegó hasta la línea de fondo, recortó dos veces y sorprendió a Ryan con un remate desde un ángulo cerrado. El empate fue a los 88: Jon Ander Olasagasti habilitó a Dani Requena, que definió ante el arquero Dituro.

Un punto que no alcanza para salir del fondo

El Elche llegaba al lunes en zona de descenso y sabía que un triunfo lo sacaba de ella. Con el empate quedó con 11 puntos en 13 partidos, producto de dos victorias, cinco empates y seis derrotas, según la tabla de ESPN. Solo el Málaga, con 5, está más abajo.

La pelea es apretadísima: Levante, Rayo Vallecano, Valencia y Getafe suman 12 puntos, uno más que el Elche, y el Rayo tiene un partido menos. Con los tres puntos, el cuadro de Cepeda habría llegado a 13 y habría dejado atrás a esos cuatro rivales.

Los números del chileno en la temporada

Cepeda llegó a este partido después de una semana con La Roja, en la que entró desde la banca en la derrota en Cali y luego fue titular en el 0-0 ante Colombia en el Monumental, el partido en que Nicolás Córdova le abrió la puerta con un cambio de dibujo.

En LaLiga, los registros de ESPN le dan cinco partidos como titular, dos asistencias y todavía ningún gol, con 19 remates, nueve de ellos al arco. Además, ha recibido 13 faltas en el torneo.

Qué significa para Cepeda

Nuestra lectura: los datos muestran a un Cepeda que se ganó la titularidad en el último mes y que remata con frecuencia, casi la mitad de sus tiros van al arco, pero al que le falta el gol en un equipo que suma solo dos triunfos. Mientras el Elche esté en la parte baja, sus asistencias y llegadas pesan, pero el primer gol en LaLiga es lo que puede cambiar su lugar en el equipo y en la pelea por la permanencia.

En la fecha anterior a la pausa, el chileno ya había sufrido ante el Betis de Manuel Pellegrini, que le ganó 2-0 al Elche.

El Elche vuelve a jugar el sábado 28 de noviembre ante el Atlético de Madrid, en casa, por la fecha 14 de LaLiga.