La Roja cierra su año este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas ante Colombia en el Estadio Monumental, y lo haría con otro dibujo. Según BioBioChile y 365Scores, Nicolás Córdova alista una línea de cuatro defensores y le daría la titularidad a Lucas Cepeda para buscar la revancha del 1-0 sufrido en Cali.

El partido se juega en Macul y no en Ñuñoa por el mal estado del césped del Estadio Nacional. El horario y la señal de televisión están en nuestra guía para ver el amistoso.

Del 3-4-3 de Cali a un equipo con cuatro atacantes

El viernes, en el Estadio Pascual Guerrero, Chile salió con línea de tres en salida que se convertía en cinco al defender, la misma base que le había ganado a México en octubre. Esta vez, según 365Scores, Córdova dejaría de lado ese 3-4-3 y pasaría a un 4-2-3-1, con un atacante más desde el inicio. BioBioChile coincidió en que el técnico busca un equipo más ofensivo y con cuatro defensores.

La formación probable que publicaron ambos medios es la misma:

Arquero: Lawrence Vigouroux.

Lawrence Vigouroux. Defensa: Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo.

Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo. Volantes: Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro.

Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro. Ataque: Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Lucas Cepeda, detrás de Gonzalo Tapia.

El cambio más llamativo atrás es el de Loyola, que bajaría del mediocampo al lateral derecho. Adelante, Ben Brereton aparece como duda para partir, de acuerdo con 365Scores.

Cepeda, de 22 minutos en Cali a la oncena

El volante de Elche entró en el segundo tiempo del primer amistoso y jugó 22 minutos. Tuvo la opción más clara de Chile para el empate: un remate defectuoso dentro del área en el minuto 92, como repasamos tras la derrota.

En España, su temporada ha sido de rotación. Según las estadísticas oficiales de LaLiga, Cepeda suma 12 partidos y 520 minutos en el torneo, con cinco titularidades, siete ingresos desde el banco y dos asistencias, todavía sin goles.

Las bajas: Ulloa fuera y un Sub 20 en la banca

Diego Ulloa, titular en la línea de tres en Cali, salió por molestias en ese partido y fue desafectado de la concentración, según 365Scores. En su lugar fue citado de urgencia el lateral izquierdo de la selección Sub 20 Thomas Coulombe, que partiría como suplente.

Colombia y un once con Luis Suárez en punta

Para el equipo de Néstor Lorenzo, BioBioChile adelantó este probable once cafetero: Aldaír Quintana; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Juan Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Yaser Asprilla y Camilo Mena; y Luis Suárez como referencia de área.

El último partido de Córdova como interino

Más allá del resultado, el amistoso tiene un peso propio para el banco. Emol informó que, si nada extraño ocurre, el interinato de Córdova termina con esta doble fecha ante Colombia, a la espera de lo que defina la nueva directiva del fútbol chileno. Las elecciones de la ANFP se realizan este jueves.

Lo que le pide el partido a La Roja

Nuestra lectura, basada en los datos de Cali y en las formaciones publicadas: el problema del viernes no fue solo el autogol, sino la falta de llegada, con cinco intentos y ninguno al arco. Sumar a Cepeda y juntar a Osorio y Gutiérrez detrás de Tapia es una respuesta directa a ese déficit, pero también deja a Echeverría y Pizarro con más campo que cubrir ante un rival que castigó una pérdida en el mediocampo.

Tras el pitazo final en Macul, La Roja no vuelve a jugar hasta 2027, con el nombre de su próximo técnico todavía por definirse.