Datos Clave Balance: Tres triunfos y cinco derrotas en ocho partidos en 2026, con 12 goles a favor y 15 en contra. Sin casa: Los ocho se jugaron fuera de Chile; el de este martes en el Monumental es el primero como local en el año. Goleador: Maximiliano Gutiérrez, con tres goles, encabeza una lista de nueve anotadores distintos.

La Roja juega este martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas en el Estadio Monumental, su último partido de 2026 ante Colombia. Será también el primero del año en suelo chileno: los ocho compromisos anteriores se disputaron en Nueva Zelanda, Portugal, Francia, Canadá, Estados Unidos y Colombia.

Antes del cierre, repasamos el año en números con los registros de cada partido. El balance es de tres triunfos y cinco derrotas, sin empates, con 12 goles a favor y 15 en contra. Y la comparación entre el primer y el segundo semestre deja una tendencia clara.

Los ocho partidos de La Roja en 2026

27 de marzo: Chile 4-2 Cabo Verde, en Auckland. Goles chilenos: Brereton, Gutiérrez, Loyola y Tapia.

Chile 4-2 Cabo Verde, en Auckland. Goles chilenos: Brereton, Gutiérrez, Loyola y Tapia. 30 de marzo: Nueva Zelanda 4-1 Chile, en Auckland. Goles chilenos: Tapia.

Nueva Zelanda 4-1 Chile, en Auckland. Goles chilenos: Tapia. 6 de junio: Portugal 2-1 Chile, en Lisboa. Goles chilenos: Cepeda.

Portugal 2-1 Chile, en Lisboa. Goles chilenos: Cepeda. 9 de junio: RD Congo 1-2 Chile, en Orléans. Goles chilenos: Osorio y Sepúlveda.

RD Congo 1-2 Chile, en Orléans. Goles chilenos: Osorio y Sepúlveda. 26 de septiembre: Canadá 1-0 Chile, en Toronto. Goles chilenos: sin goles.

Canadá 1-0 Chile, en Toronto. Goles chilenos: sin goles. 29 de septiembre: Estados Unidos 4-2 Chile, en St. Louis. Goles chilenos: Ulloa y Gutiérrez.

Estados Unidos 4-2 Chile, en St. Louis. Goles chilenos: Ulloa y Gutiérrez. 6 de octubre: México 0-2 Chile, en Los Ángeles. Goles chilenos: Gutiérrez y Pizarro.

México 0-2 Chile, en Los Ángeles. Goles chilenos: Gutiérrez y Pizarro. 13 de noviembre: Colombia 1-0 Chile, en Cali. Goles chilenos: sin goles.

El año partió con la FIFA Series en Auckland, donde Chile remontó ante Cabo Verde y luego cayó 4-1 con Nueva Zelanda. En junio vino la gira europea, con derrota en Lisboa y triunfo en Orléans, y entre septiembre y noviembre la selección sumó cuatro partidos en Norteamérica y Colombia.

Primer semestre contra segundo semestre: menos goles en ambos arcos

Separar el año en dos mitades muestra cómo cambió el equipo:

Marzo a junio (cuatro partidos): dos triunfos y dos derrotas, ocho goles a favor y nueve en contra. Un promedio de dos goles anotados y 2,25 recibidos por partido.

dos triunfos y dos derrotas, ocho goles a favor y nueve en contra. Un promedio de dos goles anotados y 2,25 recibidos por partido. Septiembre a noviembre (cuatro partidos): un triunfo y tres derrotas, cuatro goles a favor y seis en contra. Un promedio de un gol anotado y 1,5 recibidos por partido.

La Roja anotó en seis de sus ocho partidos. Los dos partidos sin gol fueron ante Canadá en Toronto y Colombia en Cali, ambos derrotas por 1-0, y los dos llegaron en el segundo semestre. Su única valla invicta del año fue el 2-0 a México en Los Ángeles.

Nueve goleadores y un nombre que se repite

Los 12 goles chilenos de 2026 se repartieron entre nueve jugadores. El único que marcó más de una vez es Maximiliano Gutiérrez, con tres: ante Cabo Verde, Estados Unidos y México. Gonzalo Tapia lo sigue con dos, ambos en Auckland.

Con uno aparecen Ben Brereton, Felipe Loyola, Lucas Cepeda, Darío Osorio, Matías Sepúlveda, Diego Ulloa y Vicente Pizarro. Según la formación probable que publicó la agencia EFE para este martes, cinco de esos goleadores serían titulares ante Colombia: Gutiérrez, Tapia, Osorio, Cepeda y Pizarro, además de Loyola, que jugaría de lateral izquierdo.

Nuestra lectura: un equipo más ordenado, pero sin gol

Esta es nuestra lectura, a partir de los resultados. La Roja del segundo semestre recibe menos goles que la de marzo y junio: bajó de 2,25 a 1,5 por partido, y eso calza con lo que el cuerpo técnico destacó tras Cali, cuando valoró el trabajo defensivo. El costo fue arriba. El promedio de goles anotados se redujo a la mitad, y los únicos dos partidos del año sin gol chileno llegaron en esta segunda mitad.

Por eso el partido de este martes vale más que un amistoso de cierre. Un triunfo dejaría el año en cuatro victorias y cinco derrotas, y borraría el 0-1 de Cali justo en el estreno como local. Para saber cómo le ha ido a Chile en Macul, revisa el historial de La Roja en el Monumental; para lo que dijo Nicolás Córdova antes del partido, la previa con su conferencia.

Lo que viene

Chile y Colombia juegan a las 20:00 horas, con transmisión de Mega, Mega 2 y MegaGO. Después del partido, La Roja no tiene más fechas FIFA en 2026, y el próximo gran objetivo será el camino a la Copa América de 2028 y a las Eliminatorias para el Mundial de 2030.