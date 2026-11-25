Dos de las primeras jugadas de las nuevas dirigencias del fútbol chileno pasaron por la misma ventanilla. El presidente de la ANFP, Jorge Uauy, solicitó por Ley de Lobby una reunión con el alcalde de Peñalolén para recuperar la sede de Quilín, y el presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos, usó la plataforma de la misma ley para conseguir una cita con la prorrectora de la Universidad de Chile. ¿Qué es esa herramienta y qué cambia que el fútbol la use? Aquí van las claves, con lo que establece la Ley 20.730.

Qué regula la Ley de Lobby

La Ley 20.730 ordena las reuniones en que una persona o una organización busca influir en decisiones de autoridades públicas. Según el manual ciudadano del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el lobby es una gestión remunerada para promover, defender o representar un interés particular ante esas autoridades. Cuando la actividad no es pagada, la ley la llama gestión de interés particular.

Las materias que cubre son cuatro: actos administrativos, proyectos de ley y leyes; acuerdos o decisiones del Congreso; contratos que celebren las autoridades, y el diseño de políticas, planes y programas. Una reunión que no busca influir en ese tipo de decisiones no debe registrarse como lobby.

Quiénes deben recibir y registrar

La ley obliga a los llamados sujetos pasivos, las autoridades que deben registrar sus audiencias. El manual enumera, entre otros, a ministros, subsecretarios, jefes de servicio, embajadores, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, concejales, directores de obras municipales y secretarios municipales.

Ahí entra el caso de Quilín. El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, figura en esa categoría como jefe comunal. En el caso de Azul Azul, La Tercera informó que Álamos llenó la solicitud el lunes 23 de noviembre a través de la plataforma de la ley y que, horas después, la casa de estudios confirmó la reunión para este miércoles a las 14:30 horas.

Cómo se pide una audiencia y cuánto demora

La solicitud: se hace por un formulario en línea en el portal de cada repartición o en forma presencial, en la oficina de partes.

se hace por un formulario en línea en el portal de cada repartición o en forma presencial, en la oficina de partes. Los datos: quien pide la reunión debe informar quiénes asistirán, si recibe pago por la gestión y la materia que quiere tratar, con la decisión que busca obtener.

quien pide la reunión debe informar quiénes asistirán, si recibe pago por la gestión y la materia que quiere tratar, con la decisión que busca obtener. El plazo: la autoridad tiene tres días hábiles para aceptar o negar la solicitud, y puede delegar la audiencia en otro funcionario.

la autoridad tiene tres días hábiles para aceptar o negar la solicitud, y puede delegar la audiencia en otro funcionario. La igualdad de trato: la autoridad debe dar el mismo trato a quienes pidan audiencia por una misma materia.

Todo queda a la vista

La consecuencia más visible es la transparencia. Los registros de audiencias de cada mes se publican en los sitios de transparencia de los servicios públicos y se actualizan el primer día hábil del mes siguiente. El Consejo para la Transparencia también reúne en un sitio los registros de audiencias, viajes y donativos, con una nómina de lobbistas y gestores de intereses.

La ley también contempla multas para la autoridad que publique información falsa o inexacta en esos registros.

Qué está en juego para la ANFP y la U

Para la ANFP, la reunión con Peñalolén es la llave del problema más urgente: la sede de Quilín sigue clausurada y la municipalidad reclama el pago de una deuda, como contamos en la respuesta de Peñalolén a la ANFP. En el fútbol sostienen que pagaron las últimas tres patentes y que las restantes están prescritas, según La Tercera.

Para Azul Azul, la cita con la universidad abre la negociación de un nuevo convenio, que la casa de estudios quiere firmar antes de que se vendan las acciones que administra el liquidador Eduardo Godoy, según La Tercera.

Nuestra lectura: al elegir esta vía, ambas dirigencias dejan su primer movimiento por escrito y con plazos. En el caso de Quilín, la solicitud a un alcalde obliga a una respuesta formal en días hábiles, y la reunión, si se concreta, quedará en un registro público que cualquier hincha podrá revisar.

La próxima señal llegará cuando Peñalolén responda la solicitud de la ANFP. Mientras tanto, Uauy tiene agendada para el jueves su reunión de traspaso con Pablo Milad.