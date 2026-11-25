Datos Clave Quilín: Uauy pidió por Ley de Lobby una reunión con el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, para recuperar la sede clausurada. Hoy: El nuevo presidente se reúne este miércoles con el ministro del Deporte, Francisco Riveros. Mañana: El jueves tiene una cita con Pablo Milad, que seguirá al frente de la Federación hasta el 28 de febrero.

A menos de una semana de ganar las elecciones de la ANFP, Jorge Uauy ya tiene agenda. El nuevo presidente solicitó por Ley de Lobby una reunión con el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, para buscar una fórmula que permita recuperar la sede de Quilín, y este miércoles se reúne con el ministro del Deporte, Francisco Riveros, según informó La Tercera.

Quilín, la primera urgencia

La recuperación del complejo clausurado por la municipalidad es la prioridad que el propio Uauy fijó tras su triunfo. “Una de nuestras primeras medidas será priorizar la recuperación de Quilín para el fútbol chileno. Es difícil entender que una institución como la ANFP no pueda utilizar plenamente sus propias instalaciones”, afirmó el dirigente en una entrevista con El Deportivo.

La cita con el alcalde no se anticipa sencilla. Concha le dio la bienvenida en X con un mensaje directo: “Las puertas del Municipio de Peñalolén están abiertas para que paguen su deuda y regularicen su situación”. En la ANFP, en cambio, sostienen que pagaron las últimas tres patentes y que las restantes están prescritas, de acuerdo con el mismo reporte.

La disputa viene de antes. La comuna ya le había recordado a la ANFP una deuda de $172 millones cuando Coyhaique le ofreció casa al fútbol chileno, como contamos en la oferta del sur y la respuesta de Peñalolén.

Con Riveros, la separación de la Federación

A la reunión con el ministro del Deporte, Uauy llegará con el vicepresidente Juan Tagle, el secretario Jorge Contador y el tesorero Diego Livingstone. El tema central será la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, un proceso que se aceleró por petición de la FIFA.

El otro gran cambio es la transformación de la ANFP en sociedad anónima. El plazo legal vence en diciembre de 2027, pero la nueva directiva quiere concretarlo en un periodo de tres a seis meses si los aspectos jurídicos, financieros y los acuerdos con los clubes lo permiten. “Durante 2027 debemos transformar la ANFP en una sociedad anónima, con una nueva estructura de administración y gobierno corporativo”, anticipó Uauy.

Entre sus primeras medidas figuran también la contratación de un gerente general y la externalización del trabajo técnico de la Unidad de Control Financiero, con especialistas independientes que sigan remuneraciones, cotizaciones, impuestos, liquidez y compromisos financieros.

El jueves, el traspaso con Milad

La agenda sigue el jueves con Pablo Milad, su antecesor, que se mantendrá al frente de la Federación hasta el 28 de febrero por disposición de la comisión de la FIFA. “Queremos que sea un proceso ordenado y de colaboración, que nos permita conocer en profundidad la situación financiera, contractual y administrativa de la ANFP”, señaló Uauy, que llegó a la presidencia con 27 votos, como detallamos en la crónica de la elección.

Qué significa para el fútbol chileno

Nuestra lectura: Uauy eligió empezar por el problema más visible. Mientras la deuda con Peñalolén siga en disputa, la ANFP no puede usar su propia casa, y ese conflicto convive con dos procesos de fondo, la separación de la Federación y el paso a sociedad anónima, que definirán cómo se administra el fútbol chileno desde 2027.

El primer resultado se sabrá cuando la municipalidad responda a la solicitud de reunión. Antes, el jueves, el encuentro con Milad marcará el inicio formal del traspaso.