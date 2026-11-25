Datos Clave Citación: Colo Colo deberá presentar sus descargos ante el Tribunal de Disciplina el martes 1 de diciembre. El informe: José Cabero consignó pirotecnia en cinco momentos del clásico y una detención del partido a los 44 minutos. En juego: Las bases fijan una multa de 100 UF, y el código permite desde una amonestación hasta partidos a puertas cerradas.

Colo Colo tendrá que explicar ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP la pirotecnia que lanzaron sus hinchas en el clásico ante Universidad Católica, el domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental. El campeón fue citado a presentar sus descargos en la sesión del martes 1 de diciembre, según informó Cooperativa.

La citación llega después de que la ANFP publicara el informe del árbitro José Cabero sobre el triunfo 3-0 de los albos, un documento que describe incidentes en ambos tiempos.

Cinco momentos en el informe de Cabero

El juez detalló que el partido arrancó cinco minutos tarde. “Al momento del ingreso de los equipos a la cancha, se lanza una gran cantidad de pirotecnia y papeles desde distintos lugares del estadio, lo que retarda el inicio del partido 5 minutos”, escribió en su informe.

El documento agrega que “entre el minuto 37 y 42 se encienden bengalas, bombas de humo, bombas de estruendo y se lanza una cantidad indeterminada de pirotecnia desde los sectores Cordillera y Arica, a pesar de las advertencias realizadas por altoparlantes”. A los 44 minutos, Cabero tuvo que detener el juego por los fuegos artificiales lanzados desde el sector Arica.

En el complemento siguieron los problemas: el segundo tiempo empezó con cuatro minutos de retraso, a los 47 minutos hubo bombas de estruendo desde el sector Lautaro y, en el minuto 90, nuevas bengalas y fuegos artificiales en Cordillera.

Qué contemplan las normas

El artículo 48 de las bases de la Liga de Primera 2026, que regula el uso de pirotecnia, fija una multa de 100 UF, cerca de $4 millones, según detalló BioBioChile. El monto podría subir por la reincidencia del club.

Además, el artículo 66 del Código de Procedimientos y Penalidades permite tratar estos hechos como conducta impropia. En ese marco, el Tribunal puede aplicar una amonestación, multas de 10 a 100 UF, la prohibición de ingreso de público por una a cinco fechas, la suspensión del estadio por una a cinco jornadas o partidos a puertas cerradas, también de uno a cinco. Cómo funciona ese proceso lo explicamos en nuestra guía del Tribunal de Disciplina.

No es la primera vez en 2026

El Cacique ya pasó por el Tribunal por la misma razón esta temporada. A comienzos de abril fue amonestado por los fuegos artificiales lanzados desde el sector Arica en el partido ante Huachipato, de acuerdo con Cooperativa. Semanas después, el informe de Fernando Véjar tras la derrota ante Palestino volvió a consignar bengalas y fuegos artificiales en Cordillera y Arica, como contamos en esa nota.

Nuestra lectura: la fecha de la audiencia mira a la Copa Chile

Esta es nuestra lectura, a partir del calendario. Antes de la audiencia, Colo Colo recibirá a Deportes La Serena el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Monumental, por la fecha 29, y cerrará la Liga de visita ante Cobresal el domingo 6 de diciembre.

Eso significa que, si el Tribunal resuelve el martes 1 de diciembre, el siguiente partido de local del campeón será la vuelta de la semifinal de Copa Chile ante O’Higgins, programada para el jueves 10 de diciembre a las 18:00 horas, con estadio todavía por confirmar. Si una eventual sanción alcanza o no a ese duelo dependerá de lo que determine el Tribunal, y la reincidencia del club en 2026 puede pesar en la decisión.

Primero, eso sí, viene el Monumental ante La Serena: un nuevo partido en casa con el expediente del clásico todavía abierto.