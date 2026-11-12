El Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP volvió a ser protagonista esta semana. Su Segunda Sala resolvió los casos de San Marcos de Arica y Puerto Montt, dejó sin efecto la desafiliación del club nortino y, con eso, la Primera B se definirá en la cancha. Al mismo tiempo, Universidad de Chile fue citada a una audiencia por la expulsión de un pasapelotas en Copa Chile.

¿Quién puede denunciar, cuánto demora un fallo y qué pasa cuando un club apela? Te lo explicamos con el Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP en la mano.

Dos salas: una juzga y la otra revisa

El Tribunal funciona con dos salas. La Primera Sala conoce las denuncias y dicta la sentencia de primera instancia. La Segunda Sala es la instancia de apelación: revisa lo que resolvió la primera cuando alguien recurre.

Para sesionar, cada sala necesita la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, y sus acuerdos se adoptan por mayoría de los presentes. Si hay empate, decide el voto del presidente de la sala, según el artículo 3 del código. Por eso los fallos se informan como unánimes o de mayoría: el de San Marcos, por ejemplo, fue adoptado por mayoría.

Quién puede denunciar

De acuerdo con el artículo 18, un proceso puede partir por denuncia del árbitro del partido, del propio Tribunal de oficio, de la persona que haya sufrido lesiones graves, del Directorio de la ANFP, de la Comisión de Arbitrajes, del club afectado o de la Comisión de Control de Gestión Económica, entre otros.

El caso de la U es un ejemplo de denuncia arbitral: según Cooperativa, el árbitro Mathías Riquelme consignó en su informe la expulsión de un pasapelotas en el triunfo 4-0 sobre Deportes Antofagasta, y por eso el club, y no un jugador, deberá comparecer en una audiencia telemática el miércoles 18 de noviembre.

Los plazos: días hábiles y fallos rápidos

Todos los plazos del código se cuentan en días hábiles: sábados, domingos y feriados no corren, según el artículo 2. Estos son algunos de los más importantes:

Denuncias contra clubes, dirigentes y árbitros: se fallan dentro de los 15 días siguientes a la denuncia, prorrogables por otros 15 (artículo 38).

se fallan dentro de los 15 días siguientes a la denuncia, prorrogables por otros 15 (artículo 38). Apelación: se presenta ante la Primera Sala dentro de cinco días desde la notificación del fallo (artículo 51).

se presenta ante la Primera Sala dentro de cinco días desde la notificación del fallo (artículo 51). Orden de no innovar: si el apelante la pide, la Segunda Sala debe pronunciarse en dos días y, si la concede, fallar el recurso en los cinco días siguientes (artículo 47).

si el apelante la pide, la Segunda Sala debe pronunciarse en dos días y, si la concede, fallar el recurso en los cinco días siguientes (artículo 47). Sin orden de no innovar: la Segunda Sala ve el caso en la audiencia más próxima y, en todo caso, dentro de cinco días desde que la apelación es declarada admisible (artículo 51).

la Segunda Sala ve el caso en la audiencia más próxima y, en todo caso, dentro de cinco días desde que la apelación es declarada admisible (artículo 51). Fallo de la Segunda Sala: dentro de cinco días desde la audiencia, prorrogable una sola vez por motivos calificados (artículo 39).

Qué se puede apelar y qué puede pasar

No todo es apelable. Las sanciones a jugadores se pueden apelar cuando superan los tres partidos de suspensión, pero las resoluciones contra clubes, dirigentes y árbitros son siempre apelables, según el artículo 47. En cambio, no se pueden apelar, por ejemplo, las sanciones por desacato ni las multas por atraso en el ingreso del equipo a la cancha (artículo 49).

Un detalle clave: apelar no suspende la sanción. Para frenarla mientras se revisa, el club debe pedir una orden de no innovar junto con el recurso. Y la apelación tiene un riesgo: según el artículo 50, la Segunda Sala puede confirmar, revocar o modificar la sanción, tanto para disminuirla como para aumentarla.

El recurso, además, debe presentarse por escrito, fundado y con peticiones concretas. Si se presenta fuera de plazo, si la sanción es inapelable o si no tiene peticiones concretas, se declara inadmisible (artículo 52).

El caso San Marcos, paso a paso

La causa de San Marcos muestra cómo funciona el sistema. En primera instancia, el club había sido sancionado con la desafiliación por una denuncia de presentación de documentación falsa. En la apelación, la Segunda Sala concluyó que no se acreditó que el club haya presentado dolosamente información falsa, aunque sí estableció incumplimientos reiterados de sus obligaciones estatutarias, y cambió la desafiliación por una multa de 2.000 UF, según informó Primera Fuente.

Es decir, la Segunda Sala usó su facultad de modificar la sanción. Ya habíamos explicado qué estaba en juego en esa apelación y cómo podía cambiar la tabla de la Primera B.

Lo que viene: una justicia deportiva en transición

Nuestra lectura: el código vigente privilegia la rapidez, con plazos de días hábiles que permiten resolver casos en plena competencia, pero también deja a los clubes con márgenes muy cortos para defenderse y apelar. Además, como contamos, los estatutos de la nueva Federación aprobados por la ANFP y la ANFA contemplan un “TAS local” para la justicia deportiva.

El próximo capítulo llega el miércoles 18 de noviembre, cuando la U comparezca ante el Tribunal por el caso del pasapelotas.