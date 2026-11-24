Datos Clave Las denuncias: La ANFP estudia dos denuncias anónimas contra Deportes Limache y Cobresal por contratos, finiquitos y pagos a jugadores. Lo que se pide: La presentación contra Limache invoca un artículo que castiga con el descenso la entrega de documentación adulterada. La tabla: Limache es quinto con 40 puntos y Cobresal, 14° con 30, tres por encima de la zona de descenso a dos fechas del final.

La pelea por el descenso y por la Copa Sudamericana suma un frente fuera de la cancha. La ANFP recibió dos denuncias anónimas contra Deportes Limache y Cobresal por eventuales irregularidades en contratos, finiquitos y pagos a jugadores, según publicó La Tercera este martes 24 de noviembre, a dos fechas del cierre de la Liga de Primera.

El oficial de cumplimiento de la ANFP, Miguel Ángel Valdés, ya pidió antecedentes a ambos clubes. “Es efectivo. Hay dos denuncias anónimas que están siendo estudiadas para ver si el directorio procede a avanzar en estos reclamos”, confirmó al diario un director de la sede de Quilín.

Limache y el finiquito de César Pinares

La primera denuncia apunta a la salida del volante César Pinares. Según los antecedentes que expuso La Tercera, el jugador llegó a Limache a comienzos de 2025 desde Universidad Católica con un sueldo de $24 millones y una prima por firma de $10 millones. En enero de 2026 firmó un nuevo vínculo por $11 millones mensuales, y en abril acordó su salida tras unos tres meses y medio.

La presentación sostiene que el finiquito contempló una indemnización de $150 millones, cuando las obligaciones pendientes del contrato registrado ante la ANFP habrían sido inferiores a $100 millones. Por esa diferencia de al menos $50 millones, pide que el caso pase al Tribunal de Disciplina por una eventual infracción al artículo 10.1, inciso g), del Reglamento General.

Ese artículo es el que enciende las alarmas. “La presentación de documentación adulterada a la Asociación, será sancionada con el descenso a la categoría inmediatamente inferior al final de la temporada. Asimismo, la presentación de documentación falsa a la Asociación será sancionada con la desafiliación”, establece el reglamento.

En Limache aseguran estar tranquilos. “El que no hace nada, nada teme. Lo hemos demostrado siempre en cancha y cuando nos han llevado a tribunales, hemos salido de buena forma”, afirmó a La Tercera el propietario del club, César Villegas, quien además planteó que este tipo de casos “deberían ser multas a los clubes”, en lugar de restas de puntos.

Cobresal y la salida de Agustín Nadruz

La segunda denuncia se refiere al traspaso de Agustín Nadruz a Sarmiento de Junín. Según la presentación, ambos clubes acordaron una compensación de US$20 mil por la libertad de acción del jugador, pero ese pago no habría quedado registrado en el Sistema de Correlación de Transferencias (TMS) y la operación se habría informado como la salida de un jugador libre.

El escrito también cuestiona el finiquito que Cobresal habría entregado a la ANFP, registrado en cero, e invoca el artículo 152 bis I del Código del Trabajo, sobre el porcentaje de la indemnización que corresponde al futbolista. Valdés se comunicó con el dirigente David Agüero para pedir antecedentes, y este no quiso referirse al caso ante La Tercera.

Por qué miran La Calera y la UdeC

Las denuncias llegan en el momento más sensible de la tabla. Limache marcha quinto con 40 puntos, dentro de la pelea por la Copa Sudamericana, como repasamos en el análisis de la fecha 28. Cobresal es 14° con 30 unidades, tres por encima de Unión La Calera (27) y Universidad de Concepción (26), que hoy ocupan la zona de descenso.

Por eso los dos colistas siguen el caso con atención: una eventual sanción contra Limache o Cobresal podría modificar la clasificación final. En cancha, la fecha 29 tendrá a Limache de visita ante Coquimbo Unido el sábado a las 18:00 horas y a Cobresal ante Ñublense el domingo a las 20:30.

Nuestra lectura: el primer paso lo da el directorio

Esta es nuestra lectura de los antecedentes: por ahora no hay un proceso abierto en el Tribunal de Disciplina, sino dos denuncias en estudio. La propia ANFP habla de evaluar si el directorio avanza con los reclamos, y solo después de esa decisión el caso podría llegar a una instancia que aplique sanciones.

Las dos acusaciones tampoco pesan igual. La de Limache es la que invoca de manera expresa el artículo que contempla el descenso, mientras que la de Cobresal se centra en el registro del traspaso y en los derechos del jugador. Mientras el directorio no se pronuncie, la tabla se seguirá moviendo solo con los resultados de las dos últimas fechas.

El próximo hito será la respuesta de los clubes a la solicitud de antecedentes y la decisión del directorio de la ANFP sobre si remite los casos al Tribunal.