Datos Clave El resultado: Deportes La Serena le ganó 2-1 a Deportes Limache en Quillota y cerró la fecha 28 de la Liga de Primera. La tabla: Limache, Everton y La Serena suman 40 puntos y hoy ocupan los puestos que dan cupo a la Copa Sudamericana, según la tabla de Canal 9. Lo que viene: Quedan dos fechas y entre Coquimbo Unido, cuarto con 41, y Huachipato, undécimo con 37, hay ocho equipos en cuatro puntos.

Deportes La Serena se metió en la pelea por la Copa Sudamericana en el último partido de la fecha 28. El cuadro granate le ganó 2-1 a Deportes Limache el domingo en el estadio Lucio Fariña de Quillota, llegó a 40 puntos y subió al séptimo lugar de la Liga de Primera, que hoy le da un boleto al segundo torneo de clubes del continente.

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Con dos fechas por jugar, la pelea por los cupos internacionales quedó más apretada que nunca: ocho equipos separados por cuatro puntos, con cruces directos y rivales que se juegan el descenso.

Cómo ganó La Serena en Quillota

Los goles llegaron recién en el segundo tiempo. A los 46 minutos, un centro con intención de Diego Rubio se desvió en un defensor y entró por el primer palo del arquero César Dutra, según el relato de BioBioChile.

Daniel Castro empató de penal a los 53, pero a los 67 Jeisson Vargas aprovechó un rebote largo de Dutra y puso el 2-1 con el arco a su disposición. La Serena había llegado al partido con 37 puntos y fuera de la zona de clasificación.

Concepción y Huachipato no se sacaron ventaja

Unas horas antes, Huachipato y Deportes Concepción empataron 0-0 en Talcahuano. A los 53 minutos, Nicolás Araya le atajó un penal a Lionel Altamirano y sostuvo el empate para el León de Collao, que además terminó con diez por la expulsión de Fausto Grillo a los 90, según Cooperativa.

Everton, en tanto, había perdido el sábado ante Coquimbo con el gol de Pratto en el minuto 97, como contamos en la nota del triunfo pirata.

La tabla de la Sudamericana tras la fecha 28

Coquimbo Unido ya tiene asegurada la Copa Libertadores por ganar la Copa de la Liga. Detrás de los piratas, la tabla de Canal 9 deja así la pelea:

4. Coquimbo Unido: 41 puntos.

41 puntos. 5. Deportes Limache: 40 puntos.

40 puntos. 6. Everton: 40 puntos.

40 puntos. 7. Deportes La Serena: 40 puntos.

40 puntos. 8. Deportes Concepción: 39 puntos.

39 puntos. Palestino: 38 puntos.

38 puntos. Ñublense: 38 puntos.

38 puntos. 11. Huachipato: 37 puntos.

Con seis puntos en juego para cada uno, todos los equipos de esa lista siguen con opciones matemáticas de terminar en zona de clasificación.

Los partidos de la fecha 29

La penúltima fecha se juega el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con cuatro partidos en simultáneo el domingo a las 20:30 horas, según la programación publicada por Cooperativa:

Coquimbo Unido vs Deportes Limache: sábado 28, 18:00 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

sábado 28, 18:00 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Colo Colo vs Deportes La Serena: sábado 28, 20:30 horas, Monumental.

sábado 28, 20:30 horas, Monumental. Universidad Católica vs Huachipato: domingo 29, 18:00 horas, Claro Arena.

domingo 29, 18:00 horas, Claro Arena. Deportes Concepción vs Universidad de Chile: domingo 29, 18:00 horas, Ester Roa.

domingo 29, 18:00 horas, Ester Roa. Everton vs O’Higgins: domingo 29, 20:30 horas, Sausalito.

domingo 29, 20:30 horas, Sausalito. Audax Italiano vs Palestino: domingo 29, 20:30 horas, Bicentenario de La Florida.

domingo 29, 20:30 horas, Bicentenario de La Florida. Ñublense vs Cobresal: domingo 29, 20:30 horas, Nelson Oyarzún.

Nuestra lectura: los de arriba tienen la fecha más pesada

Los números muestran un cruce curioso. Los cuatro equipos que hoy están entre el cuarto y el séptimo lugar tienen rivales exigentes: Limache visita a Coquimbo en un duelo directo, La Serena va al Monumental ante el campeón y Concepción recibe a una U que necesita ganar para cerrar el Chile 2.

Los que persiguen, en cambio, enfrentan a equipos metidos en la pelea por no descender: Everton recibe a O’Higgins (31 puntos), Palestino visita a Audax (30) y Ñublense recibe a Cobresal (30), según la tabla de Canal 9. Son rivales que también necesitan puntos, así que no es una ventaja asegurada, pero sí un calendario de otra naturaleza. Es una lectura del fixture, no una predicción.

La definición seguirá el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, y la última fecha cerrará la pelea por los cupos internacionales y por la permanencia, que repasamos en el calendario del descenso.