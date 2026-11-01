Datos Clave Resultado: Huachipato 0-0 Deportes La Serena, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Clave: La Serena jugó casi todo el segundo tiempo con diez por la expulsión de Gonzalo Figueroa. Tabla: Huachipato es séptimo con 36 puntos, a uno de la zona de Sudamericana.

Huachipato y Deportes La Serena igualaron 0-0 este domingo en Talcahuano, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Los acereros desperdiciaron la opción de meterse en la zona de copas, según informó Cooperativa.

Con diez desde el minuto 47, La Serena resistió

El equipo dirigido por Jaime García buscó la victoria en su estadio, pero se encontró con la resistencia del cuadro de Felipe Gutiérrez. En el segundo tiempo, Gonzalo Figueroa fue expulsado por un codazo a los 47 minutos.

Con la desventaja numérica, los granates movieron piezas para reforzar la defensa y aguantaron todo el complemento ante el asedio local. Huachipato no logró romper el cero.

Cómo queda la tabla para ambos

Huachipato quedó con 36 puntos, en el séptimo lugar, a uno de Limache, que marca el corte de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

La Serena es décimo, con 34 unidades.

Qué significa para la pelea por copas

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: Huachipato tuvo el partido y la ventaja de jugar casi 45 minutos con un hombre más, pero no la aprovechó, y ese punto lo deja a la espera de resultados ajenos. El empate, en cambio, es una ganancia para una Serena que resistió con diez.

En la próxima fecha, Huachipato visitará a Unión La Calera, el colista, y La Serena recibirá a Palestino. Antes del partido, publicamos dónde ver este duelo.