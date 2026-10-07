Datos Clave El interés: Desde el fútbol peruano estarían tras los pasos de una figura del fútbol chileno. El jugador: Lionel Altamirano, goleador de Huachipato y uno de los máximos anotadores del Campeonato Nacional. Los sondeos: Según el medio Primera B Chile ya hubo acercamientos desde el exterior para su posible traspaso en 2027.

Pese a que aún faltan algunas semanas para que termine la temporada, los diferentes equipos del Campeonato Nacional comienzan a mirar de reojo el próximo mercado de pases, donde podrán mover sus piezas y reforzarse de cara al 2027.

Sin embargo, así como algunos pueden llegar, otros pueden irse. Este es el caso de Lionel Altamirano, delantero de Huachipato y uno de los goleadores del torneo, quien estaría siendo sondeado desde el extranjero por un importante club sudamericano.

¿Qué equipo quiere a Lionel Altamirano?

Según reveló el medio Primera B Chile, el atacante argentino estaría en la mira de Alianza Lima. “Ya habrían existido sondeos para un posible traspaso al cuadro peruano de cara a la temporada 2027”, precisó la citada fuente.

El ariete de 33 años ha logrado destacar pese al irregular año de Huachipato y se ha convertido en una de las principales figuras del equipo. En lo que va del 2026, ha disputado 2.687 minutos en 37 partidos entre el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga, la Copa Chile, la Copa Libertadores y la Supercopa del fútbol chileno.

A lo largo de la temporada, Altamirano ha anotado 16 goles y aportado dos asistencias. En el torneo, en tanto, registra 10 conquistas, situándose en el top five de máximos anotadores del certamen.

El importante paso de Lionel Altamirano por el fútbol chileno

Tras jugar en cinco equipos de su país, Lionel Altamirano arribó el 2019 a Chile para reforzar a Santiago Wanderers, elenco en el que se consagró campeón del Ascenso.

Tras su paso por el Decano, vistió las camisetas de Deportes Puerto Montt, Universidad de Concepción, Rangers de Talca y Deportes La Serena antes de llegar a Huachipato.

Con los papayeros no solo consiguió el título de la Primera B en 2023, sino que también se alzó como goleador del torneo con 22 anotaciones. En su palmarés, además, destaca la Copa Chile obtenida con los acereros el 2025.

Su regularidad y gran poderío goleador habrían despertado el interés de Alianza Lima, que ve en Altamirano una pieza clave para reforzar su ofensiva de cara a la próxima temporada.