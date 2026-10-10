Huachipato da un nuevo paso en su lucha por terminar la temporada con un cupo a copas internacionales, y durante esta jornada derrotó por 2-0 a O’Higgins en Talcahuano. Con goles de Maximiliano Rodríguez y Claudio Sepúlveda, los siderúrgicos vuelven a escalar en la tabla, además de commplicar al Capo de Provincia con los fantasmas del descenso.

Con este resultado, Huachipato trepa hasta la sexta ubicación de la división de honor con 34 unidades, y está momentáneamente en puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Los Acereros deben esperar los resultados de Limache y Ñublense para saber si cierran la fecha con el cupo. Por su parte, O’Higgins se estanca en la 13° plaza con 27 puntos, y queda a cuatro unidades de U de Concepción que está perdiendo la categoría.

Los goles de Huachipato vs O’Higgins

En un entretenido compromiso, los Acereros lograron la apertura del maracdor en los decuentos del primer tiempo, ya que en el minuto 45+2′, el atacante Maximiliano Rodríguez atacó de manera solitaria a la zaga defensiva de O’Higgins, los eludió y con un derechazo batió a Omar Carabalí para el primer tanto de Huachipato.

La escuadra de Lucas Bovaglio adelantó las líneas en búsqueda del empate, pero Huachipato logró aumentar su ventaja en el minuto 65′ del segundo tiempo. Tras una gran jugada colectiva, Claudio Sepúlveda apareció como un nueve en el área del Capo de Provincia, y tras pifiar el primer remate, el segundo lo conectó para el 2-0 definitivo de los dirigidos por Jaime García.

¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y O’Higgins?

Huachipato volverá a ver acción en el Campeonato Nacional 2026 en condición de visitante, cuando sea el equipo que abra la fecha 25 al enfrentar a Audax Italiano. El cotejo entre Itálicos y Acereros se disputará el próximo viernes 23 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida a partir de las 20:00 horas.

La realidad de O’Higgins es completamente distinta, ya que a pesar de estar en peligro en la división de honor su próximo compromiso será una final. El Capo de Provincia tendrá que disputar la final de la Copa de la Liga 2026 ante Coquimbo Unido. El choque está pactado para el próximo viernes 16 de octubre en el Claro Arena, pero la crisis climática que afectó a la comuna precordillerana mantiene en suspenso el duelo por el trofeo.