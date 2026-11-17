Datos Clave Estadio: Eduardo Álamos dijo que la U no puede tener un estadio de menos de 40 mil personas y evitó prometer plazos. Aránguiz: El presidente de Azul Azul se mostró convencido de que el volante seguirá para el centenario del club. Lo que viene: La U visita a O’Higgins el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas en El Teniente, por la fecha 28.

El nuevo directorio de Azul Azul marca la agenda azul. Estas son las noticias de la U de este martes 17 de noviembre: Eduardo Álamos habló del estadio propio y de los refuerzos, abrió la puerta a la renovación de Charles Aránguiz y fijó sus prioridades, mientras el plantel prepara la visita a O’Higgins.

Álamos y el estadio: “No puedo ser populista”

El presidente de Azul Azul abordó uno de los temas que más inquietan a los hinchas: el estadio propio. Según recogió BioBioChile, puso una condición de tamaño que complica la búsqueda de un terreno. “Un club como La U no puede tener un estadio de menos de 40 mil y eso lo hace complejo para encontrar un lugar”, explicó.

Álamos reconoció que revisó varias alternativas, pero no quiso generar expectativas de corto plazo. “Vi varias posibilidades, es difícil, pero no imposible. Dentro de las posibilidades veremos lo que es mejor para La U, pero no puedo prometer, no puedo ser populista. Las arcas están sanas y saludables para tener buenos refuerzos”, aseguró. Según el mismo medio, su gestión tendría carácter transitorio, hasta abril o mayo de 2027.

Aránguiz: “Lo queremos en la celebración de los 100 años”

En su primera conferencia como presidente, Álamos también se refirió a la renovación de Charles Aránguiz, cuyo futuro sigue abierto. Destacó que es un ídolo del club, pero que necesita su tiempo para decidir.

“Él quiere llegar al final del año para ver lo que va a hacer, como lo ha hecho siempre. Estoy convencido de que va a continuar con nosotros. Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible porque lo queremos en la celebración de los 100 años”, señaló Álamos, en declaraciones difundidas por el canal oficial del club.

Las prioridades del nuevo presidente

Álamos, que vuelve a la U después de haber sido gerente general entre 2015 y 2019, detalló algunas medidas. Según ADN, anunció un comité de auditoría y finanzas con cinco integrantes en lugar de tres, además del presidente y el vicepresidente, y una reunión con la rectora de la Universidad de Chile para fortalecer la relación con la casa de estudios.

En lo deportivo, la vara quedó alta. “No ser campeón en este club es un fracaso, siempre tenemos que ir por el campeonato”, afirmó.

Díaz a la gerencia y el guiño de Sampaoli

El anuncio más llamativo de Álamos fue el futuro de Marcelo Díaz, que se sumará a la gerencia técnica en 2027, como detallamos en nuestra nota sobre su nuevo rol. Y desde fuera, Jorge Sampaoli eligió la Copa Sudamericana 2011 con la U como el mejor título de su carrera, en una dinámica en redes sociales.

Lo que viene: O’Higgins en Rancagua

En la cancha, la U vuelve a jugar el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas, cuando visite a O’Higgins en el Estadio El Teniente por la fecha 28 de la Liga de Primera. Con 51 puntos, dos más que la UC, el cuadro azul pelea por el cupo Chile 2 en las tres fechas que quedan.