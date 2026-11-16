Datos Clave Presidente: Eduardo Álamos fue elegido este lunes para encabezar Azul Azul en reemplazo de Cecilia Pérez. Vicepresidente: El exministro Jorge Burgos acompañará a Álamos en la mesa de la concesionaria. Lo primero: Una reunión con la Universidad de Chile por el convenio, prevista para la próxima semana.

La U ya tiene nuevo mandamás. Eduardo Álamos fue elegido este lunes 16 de noviembre como presidente de Azul Azul, la concesionaria que administra al club, y reemplazará a Cecilia Pérez. El exministro Jorge Burgos quedó como vicepresidente.

La designación cierra el cambio de mando que comenzó el viernes 13, cuando la junta extraordinaria de accionistas ratificó a los siete directores propuestos por Eduardo Godoy, liquidador de las acciones de Sartor, como contamos en la crónica de esa junta.

Un conocido de la casa

Álamos no llega de afuera. Ingeniero comercial de la Universidad Católica, fue gerente general de Azul Azul entre diciembre de 2015 y julio de 2019, y antes se desempeñó como gerente de desarrollo, en un paso de siete años por la sociedad anónima, según La Tercera. Fuera del fútbol trabajó en la industria naviera, en Transmares, empresa del grupo Ultranav.

En la previa, su nombre y el de Héctor Humeres, uno de los directores designados por la universidad, aparecían como las opciones para el sillón. Burgos, en cambio, no tendría pensado asumir la presidencia por su agenda laboral, de acuerdo con el mismo medio. Finalmente quedó como segundo de Álamos.

Así queda la nueva mesa de Azul Azul

Propuestos por el liquidador de Sartor (63,07% de las acciones): Eduardo Álamos, Jorge Burgos, Fernando Coloma, Macarena Letelier, Gonzalo Molina, Eduardo Escaffi y Edgar Kausel.

Eduardo Álamos, Jorge Burgos, Fernando Coloma, Macarena Letelier, Gonzalo Molina, Eduardo Escaffi y Edgar Kausel. Segundo paquete accionario (21,44%): José Ramón Correa y José Miguel Insulza.

José Ramón Correa y José Miguel Insulza. Designados por la Universidad de Chile: Andrés Weintraub y Héctor Humeres.

Se trata de un directorio de transición, mientras avanza el proceso por el paquete mayoritario que aún pertenece a Sartor.

Las tareas que esperan a Álamos

La agenda es larga, según detalló La Tercera. La primera cita está fijada para la próxima semana, cuando los nuevos directores se reunirán con representantes de la universidad para acercar posiciones sobre el convenio que regula el uso del nombre y los símbolos de la casa de estudios.

El cargo: definir si la presidencia seguirá siendo remunerada, como hasta ahora.

definir si la presidencia seguirá siendo remunerada, como hasta ahora. La gerencia: Manuel Mayo y José Ignacio Asenjo están en evaluación.

Manuel Mayo y José Ignacio Asenjo están en evaluación. El plantel 2027: fijar los recursos para refuerzos. La intención es que Fernando Gago siga al mando, respetando su contrato.

fijar los recursos para refuerzos. La intención es que Fernando Gago siga al mando, respetando su contrato. El centenario: retomar la agenda comercial de los 100 años, frenada por la crisis dirigencial.

Qué significa para la U

Esta es nuestra lectura, basada en lo informado: el convenio con la universidad es la prueba de fuego de la nueva mesa, porque fue la demora en negociarlo lo que precipitó la salida del directorio anterior. Según La Tercera, Godoy había pedido en agosto crear una comisión para conversar las modificaciones con la casa de estudios, y la tardanza en esa decisión gatilló la junta que terminó con la mesa de Pérez.

Lo que viene: la reunión con la Universidad de Chile la próxima semana y las primeras definiciones sobre la gerencia y el plantel para el año del centenario.