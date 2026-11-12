Datos Clave Oficial: Eduardo Vargas firmó este jueves su renovación con Universidad de Chile hasta el final de la temporada 2027. Su temporada: Suma 35 partidos y 17 goles en todas las competencias, y es el goleador del equipo, según el club. El centenario: Con la firma, el delantero será parte del plantel azul en 2027, el año de los 100 años del club.

Eduardo Vargas seguirá en Universidad de Chile. El club anunció este jueves 12 de noviembre que el delantero firmó la extensión de su contrato hasta el final de la temporada 2027, con lo que será parte del plantel azul en el año del centenario.

La firma confirma lo que se había informado a fines de octubre, cuando trascendió que la U había asegurado la renovación de Vargas por un año más. Ahora es oficial, y con palabras del propio jugador.

“Me encanta estar en la U, es mi segunda casa”

“Es muy importante para mí, lo venía buscando. Me he sentido muy cómodo y quedarme otro año más acá me pone muy feliz. Me encanta estar en la U, es mi segunda casa”, afirmó Turboman en declaraciones publicadas por el sitio oficial del club.

El atacante también habló de su preparación en esta temporada: “Soy un agradecido de estar con este gran grupo. Mis objetivos son poder llevar a lo más alto al equipo. Me estoy preparando de una manera que nunca lo había hecho y eso se refleja dentro del campo”, aseguró.

Y apuntó directo al año de los 100 años: “Formar parte de los 100 años va a ser increíble. Voy a intentar esforzarme más todavía para que el 2027 podamos salir campeones. Merecemos un campeonato”.

Los números del regreso: 17 goles y goleador del equipo

Vargas volvió al Romántico Viajero a inicios de 2026 y, según el club, en esta temporada suma 35 partidos entre todas las competencias y 17 goles, cifra que lo convierte en el máximo anotador del plantel de Fernando Gago.

Su historia en la U ya era especial antes de esta vuelta. El club contabiliza 113 partidos y 49 goles con la camiseta azul, además de tres títulos: el bicampeonato del Apertura y el Clausura 2011 y la Copa Sudamericana 2011, torneo en el que anotó 11 goles.

Qué significa para la U

Nuestra lectura: la renovación le da a la U una certeza en el ataque en una semana de cambios fuera de la cancha, con la junta extraordinaria de accionistas de Azul Azul que este viernes 13 de noviembre elegirá un nuevo directorio, como contamos en la llegada de Jorge Burgos a la mesa. El goleador del equipo queda asegurado antes de que la nueva administración tome decisiones sobre el plantel 2027.

En lo inmediato, el club dijo que mantiene el foco en el cierre de 2026. La U es segunda en la Liga de Primera con 51 puntos, dos más que la UC en la pelea por el Chile 2, y vuelve a la cancha tras la fecha FIFA con la visita a O’Higgins por la fecha 28.