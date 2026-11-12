Datos Clave Regreso: Jorge Burgos, exministro del Interior y de Defensa, integrará el nuevo directorio de Azul Azul, según Cooperativa. Quién lo elige: Es uno de los siete directores designados por el liquidador de Sartor, que administra el 63,07% de las acciones de Tactical Sport. Cuándo: La junta extraordinaria de accionistas que elegirá a la nueva mesa se realiza este viernes 13 de noviembre.

Jorge Burgos volverá a sentarse en la mesa de Universidad de Chile. El exministro del Interior es uno de los siete nuevos directores que el liquidador de Sartor presentará en la junta extraordinaria de accionistas de Azul Azul de este viernes 13 de noviembre, según informó Cooperativa este jueves.

Hasta ahora, es el único nombre de ese bloque de siete que ha trascendido. El grupo reemplazará a los directores vinculados a Michael Clark y dará inicio formal a una mesa de transición en la concesionaria azul.

Un hincha confeso que ya estuvo en Azul Azul

Burgos no es un nombre nuevo en el club. Según Cooperativa, ya formó parte del directorio de Azul Azul entre 2019 y 2020, y es un reconocido hincha del Romántico Viajero.

Abogado de profesión, estuvo por años ligado a la Democracia Cristiana y fue diputado por tres períodos consecutivos por Ñuñoa y Providencia. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue ministro de Defensa Nacional entre 2014 y 2015, y luego del Interior y Seguridad Pública entre 2015 y 2016.

Cómo queda la nueva mesa

Con Burgos, ya son cinco los integrantes conocidos de los 11 que tendrá el directorio:

Jorge Burgos: uno de los siete designados por el liquidador de Sartor.

uno de los siete designados por el liquidador de Sartor. José Ramón Correa y José Miguel Insulza: continúan en la mesa.

continúan en la mesa. Andrés Weintraub y Héctor Humeres: los representantes de la Universidad de Chile, dueña de las acciones serie A.

Los otros seis nombres del bloque de Sartor aún no se han hecho públicos. El liquidador, Eduardo Godoy, administra el 63,07% de los papeles que posee Tactical Sport, controlado por Asesorías e Inversiones Sartor, y fue quien pidió remover a siete miembros de la mesa, incluida la presidenta Cecilia Pérez, según La Tercera.

Una junta con la universidad presente

La cita del viernes tendrá además un hecho inédito. De acuerdo con La Tercera, la prorrectora Dorotea López y el abogado Andrés Jana asistirán en representación de la Universidad de Chile, algo que nunca había ocurrido desde que la casa de estudios y la concesionaria firmaron su convenio en 2008. Jana conversa con Godoy para modificar ese acuerdo y asegurar la protección del nombre, los símbolos y los valores de la universidad.

Qué significa para la U

Nuestra lectura: la llegada de un exministro con pasado en el directorio y cercanía declarada con el club apunta a una mesa de perfil institucional para un período que se anuncia de transición. Las decisiones que esperan los hinchas para 2027 pasarán por esta mesa mientras avanza la venta del paquete de Sartor, como explicamos en lo que define la junta de Azul Azul.

El viernes, en la junta extraordinaria, se conocerá la lista completa y quién asumirá la presidencia de la concesionaria.