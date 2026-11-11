Datos Clave El anuncio: Azul Azul tiene “conversaciones avanzadas” con un nuevo sponsor que, si se concreta, sería el más importante en la historia de la U en montos. Las finanzas: Según Francisco Aylwin, el club terminará 2026 con números azules por cuarto año consecutivo. El contexto: El anuncio llega mientras Azul Azul prepara un cambio de directorio, solicitado por el liquidador Eduardo Godoy.

Universidad de Chile está cerca de cerrar un acuerdo comercial récord. Así lo afirmó este miércoles Francisco Aylwin, director de Azul Azul, la sociedad anónima que administra al club, en conversación con Los Tenores de ADN Radio: “Tenemos conversaciones avanzadas con un sponsor y, si resulta, será el sponsor más importante en la historia de la U en cuanto a montos”.

El directivo no entregó el nombre de la marca ni cifras del eventual contrato. Sí dejó un mensaje sobre la salud financiera del club y otro, directo, para quienes estén interesados en comprar la mayoría de las acciones.

“Números azules” por cuarto año seguido

“La U va a terminar el año con números azules, por cuarto año consecutivo. Esto no es una cosa muy habitual en el fútbol chileno y en el fútbol mundial”, aseguró Aylwin sobre el cierre financiero de 2026.

El director también ligó ese escenario a lo deportivo: “Podemos clasificar a la Copa Libertadores como Chile 2, por lo tanto, veo un futuro auspicioso. Estoy mandando un mensaje a los que quieran comprar el paquete accionario: la U es un buen negocio”, remarcó.

La opción de la que habla Aylwin está abierta. Según la tabla de Cooperativa tras la fecha 27, la U es segunda con 51 puntos, dos más que Universidad Católica, a falta de tres fechas. El segundo lugar entrega un cupo directo a la Libertadores, mientras que el tercero debe jugar un duelo por el Chile 4.

Un directorio que se va y un 63% a la venta

Las palabras de Aylwin llegan en una semana clave en la gestión azul. Como informamos esta tarde, Azul Azul se prepara para renovar su directorio, un cambio que, según el propio Aylwin, fue solicitado por el liquidador Eduardo Godoy.

Sobre ese proceso, Aylwin se despidió con un mensaje para los próximos dueños: “Estamos dejando la casa bien ordenada para lo que viene y espero que los próximos controladores, los que se compren el 63%, sea gente que quiera mucho a la U y que trabaje por el mejor bien para el club”.

Qué significa para la U

Esta es nuestra lectura, a partir de lo que dijo el director. El anuncio del sponsor y la insistencia en las cuentas en orden no son solo una buena noticia comercial: funcionan como carta de presentación ante los eventuales compradores del 63% de las acciones, en pleno proceso conducido por el liquidador Eduardo Godoy.

Por eso, los próximos pasos se miden en dos planos. En lo institucional, el cambio de directorio y la eventual firma del auspicio, que todavía depende de que “resulte”, según las palabras de Aylwin. En la cancha, el cierre de la Liga de Primera, donde la U defiende el Chile 2 que el propio directivo usó como argumento de venta.