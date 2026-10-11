Datos Clave El resultado: Everton derrotó por 3-2 a La Serena en el Estadio Sausalito. Los goles: La visita estuvo en ventaja en dos ocasiones, pero los locales lograron revertir el marcador sobre el final. Próximos partidos: Los viñamariños visitarán a la U, mientras que los papayeros recibirán a Concepción.

Everton de Viña del Mar consiguió un triunfo agónico sobre Deportes La Serena en un vibrante encuentro válido por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2026. Los ruleteros estuvieron dos veces en desventaja, pero lograron remontar con dos penales en la recta final del compromiso para quedarse con una victoria clave.

Con este resultado, los viñamarinos se quedaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 39 puntos, mientras que los papayeros se mantuvieron en la décima plaza con 30 unidades.

Los goles de Everton vs La Serena

Los granates fueron los primeros en golpear en el Sausalito cuando en el minuto 11 de la primera mitad Felipe Chamorro aprovechó un rebote para abrir el marcador. La jugada nació con un tiro de larga distancia de Jeisson Vargas encontró los guantes del portero Ignacio González. Sin embargo, el balón quedó suelto en el área y todo fue aprovechado por el delantero de los papayeros.

Antes de la primera media hora, un centro desde un tiro de esquina servido en el sector derecho encontró la cabeza de Berríos, quien se la bajó a Julián Alfaro para que éste sacara un violento remate desde el punto penal para anotar la paridad a los 28 minutos.

El desequilibrio llegó nuevamente en el complemento cuando Matías Marín volvió a poner en ventaja a La Serena en el minuto 56. Sin embargo, en el minuto 78′ Braian Martínez igualó de penal y solo minutos más tarde fue Alan Medina quien a través de la misma fórmula marcó el 3-2 definitivo a los 89′.

Estadísticas de Everton vs La Serena

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¿Cuándo vuelven a jugar Everton y La Serena?

Deportes La Serena abrirá la fecha 25 del Campeonato Nacional el próximo sábado 24 de octubre cuando reciba a Deportes Concepción en el Estadio La Portada desde las 12:30 horas.

Por su parte, Everton de Viña del Mar le bajará el telón a la jornada 25 el próximo lunes 26 cuando visite a Universidad de Chile a partir de las 20:00 horas.