Datos Clave Las declaraciones: Diego Oyarzún, capitán de Everton, disparó sin filtro y trató de “inoperantes” a la ANFP y la Federación. El motivo: El defensor se mostró molesto por la decisión de jugar los minutos restantes de la ida de los octavos de final ante la U de Chile en el Estadio Nacional. La decisión: La Federación tomó postura y el zaguero se salvó del castigo en primera instancia. Sin embargo, el Tribunal podría modificar su situación.

La llave de octavos de final de la Copa Chile entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar terminó con polémica. Luego de la suspensión del partido de ida, la Federación decidió que los minutos restantes se jugaran en el Estadio Nacional en la antesala de la revancha.

Esta situación desató la furia de los ruleteros, que a través de su capitán Diego Oyarzún expresaron su malestar contra las autoridades del fútbol chileno. El defensor alzó la voz y trató de “inoperantes” a los dirigentes, acción que podría traerle consecuencias.

Federación toma una decisión tras los dichos de Diego Oyarzún

Pese a sus incendiarias declaraciones, Diego Oyarzún podría salvarse del castigo en Everton. Esto porque el Directorio optó por no denunciarlo ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Sin embargo, el zaguero aún no puede cantar victoria.

Así lo consignó el periodista Diego Peralta en su cuenta de X. “Finalmente no hubo denuncia del directorio en contra de Diego Oyarzún tras sus dichos luego del partido ante la U de Chile”, señaló el comunicador.

“Sin embargo, el Tribunal aún puede actuar de oficio, pero en la primera instancia no hubo denuncia”, agregó el reportero.

🚨🇺🇦 Finalmente NO HUBO DENUNCIA del Directorio en contra de Diego Oyarzún tras sus dichos luego del partido ante la U. de Chile. Sin embargo el Tribunal aún puede actuar por oficio, pero en la primera instancia no hubo denuncia 🤝✅ — Diego Peralta (@Peraltafifo) September 29, 2026

¿Qué dijo Diego Oyarzún tras ser eliminado en la Copa Chile?

Una vez terminado el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Chile, Diego Oyarzún conversó con TNT Sports, donde analizó la llave y aprovechó la instancia para repasar a la ANFP.

“Les mando un saludo a los inoperantes e ineficientes de la ANFP y la Federación. Espero que hayan disfrutado de este día histórico y vergonzoso para el fútbol nacional”, dijo el capitán de Everton.

Las declaraciones del zaguero del elenco viñamarino causaron gran revuelo y se especuló con una severa sanción en su contra. Sin embargo, por ahora el jugador no tendrá castigo por sus dichos.

¿Cuándo juega Everton?

Everton de Viña del Mar volverá a saltar a la cancha el próximo domingo 11 de octubre desde las 12:30 horas cuando reciba a Deportes La Serena en el Estadio Sausalito por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026.