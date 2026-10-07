Datos Clave El engaño: Los barristas de Universidad de Chile forzaron las rejas en la galería para generar un foco de conflicto falso, obligando a Carabineros a abandonar otros sectores. Operación acuática: Aprovechando el punto ciego de seguridad, entre seis y ocho sujetos cruzaron la Laguna Sausalito a bordo de una embarcación robada y repleta de explosivos. La jactancia: Los propios involucrados se grabaron en la laguna subiendo el escape a Instagram, autodenominándose como la facción “Los Menores”.

Aunque la llave de Copa Chile entre Universidad de Chile y Everton ya se resolvió de una forma bastante particular (disputando dos partidos consecutivos en el Estadio Nacional), el escándalo vivido en el duelo de ida disputado en Viña del Mar el pasado 24 de septiembre sigue arrojando episodios de antología.

Aquel partido debió ser suspendido luego de que la barra visitante lanzara una lluvia de fuegos artificiales a la cancha, incluyendo un par de proyectiles que pasaron a centímetros de los jugadores y de las zonas bajas de las tribunas. La gran duda que quedó instalada en la opinión pública era evidente: ¿Cómo lograron ingresar ese arsenal de pirotecnia burlando todos los anillos de seguridad? Hoy, el misterio fue resuelto.

¿Cómo habría ingresado la pirotecnia al estadio Sausalito?

Un documento oficial elaborado por la empresa de seguridad a cargo del Estadio Sausalito, y revelado en exclusiva por el medio Sitiodelsuceso.cl, entregó los antecedentes de una maniobra que parece sacada de una película de acción.

De acuerdo con el texto, todo comenzó cerca del minuto 45 del encuentro, cuando un grupo de barristas azules empezó a remover las rejas instaladas entre el sector visitante y la tribuna Andes. Este violento accionar obligó a movilizar de urgencia a todo el personal policial y de seguridad privada hacia las puertas D y E, moviendo incluso un vehículo de Control de Orden Público (COP) de Carabineros para prestar apoyo.

Fue exactamente durante esta maniobra de distracción cuando el sector del estadio que colinda directamente con la Laguna Sausalito quedó momentáneamente con menor cobertura. Según el informe de la empresa, durante ese preciso intervalo, un grupo de entre seis a ocho personas logró llegar al límite del recinto desde la ribera de la laguna portando mochilas llenas de pirotecnia.

Para lograr esta inédita hazaña, los sujetos sustrajeron un bote desde la ribera contraria de la laguna, navegando en total oscuridad hasta los pies del estadio para entregar la carga. Posteriormente, parte del grupo logró escapar por la orilla en dirección al sector de Cantera, huyendo hacia el camino a Granadillas.

“Ke saen de robarse un bote”: La prueba reina en Instagram

Lejos de mantener el anonimato, los propios delincuentes se encargaron de dejar la evidencia del delito en internet. El documento de seguridad incorpora registros audiovisuales difundidos en redes sociales, específicamente una historia de Instagram donde se aprecia a los sujetos a bordo de la pequeña embarcación junto a una enorme bolsa con los elementos incendiarios.

La publicación contenía un desafiante texto asumiendo la autoría de la suspensión del partido: “Aguante los menores. Ke saen de robarse un bote pa entrar al estadio y armar la fiesta. Esta wea es barra brava si no les gusta vallan a marquesina (sic)”.

El informe logró identificar que este grupo procedería del sector de El Belloto, en la comuna de Quilpué, y que su nombre (“Los Menores”) obedece a que gran parte de sus integrantes aún no cumplen la mayoría de edad.

Toda esta increíble recopilación de antecedentes y videos ya fue incorporada a la querella criminal que presentó Everton de Viña del Mar en el Juzgado de Garantía local, buscando castigar penalmente a “todos quienes resulten responsables” de esta cinematográfica y peligrosa operación delictual.