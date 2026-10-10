Datos Clave Le gustaría volver: Javier Torrente espera regresar al fútbol chileno. El salvador: El DT evitó el descenso de Everton tres veces, Cobreloa y UdeC. Su presente: Actualmente dirige a Rubio Ñu de Paraguay.

Javier Torrente manifestó su cariño al fútbol chileno: el entrenador argentino, que dirigió a Everton, Cobreloa, Deportes Antofagasta y Universidad de Concepción, conversó con Al Aire Libre y comentó la opción de volver a trabajar en nuestro país.

De todas maneras, dejo claro que su enfoque actual está en Paraguay, país en el que está tratando de salvar del descenso a Rubio Ñu, tal como lo hizo con clubes del fútbol chileno.

Javier Torrente y la posibilidad de volver al fútbol chileno

“Siempre el fútbol chileno es como mi casa”, lanzó Javier Torrente cuando fue consultado si le gustaría regresar a futuro, añadiendo que “lo recuerdo con mucho cariño. Siempre me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí querido en el fútbol chileno, y hemos logrado hacer muy buenas campañas”, sostuvo el estratega.

En ese balance incluyó los rescates que lo instalaron como especialista en salvar equipos: “A pesar de que en Antofagasta tuvimos un traspié, logramos salvar tres veces al Everton, una vez a la U de Conce y a Cobreloa de la posibilidad de descenso”. Y remató sobre los Ruleteros: “Las tres veces nos tocó dejar el equipo en primera”.

¿Cobreloa buscó a Javier Torrente para el ascenso?

Torrente también despejó un rumor que circuló en el norte. Cobreloa, donde es bien recordado, cambió de entrenador en el camino (asumió Mario Salas) y su nombre apareció en la conversación.

“Alguna llamada periodística también, cuando cambiaron el entrenador. Me preguntaron si me habían contactado y la verdad que no, no me habían contactado”, aclaró, antes de celebrar el momento de los Zorros del Desierto, que mandan en la Primera B: “La elección del nuevo entrenador y estos últimos triunfos lo pusieron en zona de ascenso. Así que muy bien por Cobreloa, muy contento”.

Más allá de Calama, tampoco ha recibido acercamientos desde Chile. “No, últimamente nada. Estoy en Paraguay y no he recibido nada del fútbol chileno”, reconoció.

La espina pendiente de Javier Torrente con Everton

Su último paso por Chile fue precisamente en Everton, a comienzos de 2026, y terminó mal: cuatro derrotas y la salida. Ahí sí dejó una sensación.

“Nos hubiese gustado que nos tuvieran un poquito de paciencia, porque creo que la historia lo ameritaba, haber salvado al equipo del descenso”, planteó. No obstante, descartó el término injusticia: “Yo no diría la palabra injusto. Creo que a veces pasan estas cosas en el fútbol”.

Para peor, el refuerzo que esperaba llegó cuando él ya no estaba: “Creo que necesitábamos la llegada de un nueve como Montiel, y no llegó hasta después de que nos fuimos”.

¿Dónde dirige hoy Javier Torrente?

El entrenador de 57 años está radicado en Asunción, donde asumió en Rubio Ñu durante este 2026. “Vamos trabajando, sí. La verdad que estamos contentos”, cerró sobre su presente en el fútbol paraguayo.