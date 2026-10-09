Durante las últimas semanas, Cobreloa tuvo que pelear en dos frentes: el deportivo, donde lidera la Primera B 2026, y el administrativo, donde se le venía encima la posibilidad de terminar el torneo lejos de Calama. Ese segundo partido ya lo ganó.

El club loíno confirmó este viernes que podrá seguir ejerciendo su localía en el Estadio Municipal Zorros del Desiertodurante todo lo que resta de la temporada, según informó En La Línea.

La localía de Cobreloa en el Estadio Zorros del Desierto está resuelta

A través de un comunicado, el Decano agradeció las gestiones que permitieron desatascar el asunto y que involucraron a la delegada presidencial regional de Antofagasta, Katherine López, al delegado presidencial provincial de El Loa, Cristián Ramírez, al diputado Sebastián Videla y al alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, junto a su equipo municipal.

El propio club calificó el desenlace como un logro “fruto del trabajo y compromiso de todos”, en una señal dirigida a dirigentes, plantel e hinchada, que llevaban semanas con la incertidumbre encima.

El informe de la Contraloría que puso en riesgo el Estadio Zorros del Desierto

El origen del problema está en un informe de la Contraloría Regional de Antofagasta conocido el 23 de septiembre. Según el documento, el recinto funcionaba sin permiso de edificación vigente ni recepción definitiva que habilitara su uso, ya que la autorización provisoria otorgada en 2013 caducó el 3 de julio de 2016 y nunca se renovó.

Con ese antecedente, el ente fiscalizador consignó que entre julio de 2016 y mayo de 2026 se disputaron 196 partidos profesionales en el estadio, 157 de ellos con más de 3.000 espectadores, y le dio un plazo de 30 días a la Municipalidad de Calama para regularizar la situación.

La alerta fue tan concreta que el cuadro naranja alcanzó a inscribir tres recintos alternativos ante la ANFP: Antofagasta, Iquique y Arica. Nada de eso será necesario.

¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa?

El elenco de Calama retoma la Liga de Ascenso este domingo 11 de octubre, a las 15:00 horas, cuando visite a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la fecha 27. El partido puedes sintonizarlo en TNT Sports y HBO Max.