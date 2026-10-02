Universidad de Concepción recibe un duro golpe en el Campeonato Nacional 2026, ya que fueron derrotados por Huachipato en el duelo válido por la fecha 23, el cual había sido aplazado hasta esta jornada. Los Acereros se quedaron con la victoria como forasteros con goles de Sergio Núñez y Lionel Altamirano, mientras que el Campanil sufrió en el Estadio Ester Roa Rebolledo en un amargo cotejo que contó con las expulsiones para Cristopher Mesías y Osvaldo González.
Con este resultado, Universidad de Concepción se estanca en la penúltima posición de la división de honor con 22 unidades, y queda a dos puntos de Cobresal, quien se está salvando del descenso. Por su parte, Huachipato trepa hasta la novena ubicación con 31 unidades, y queda a dos puntos de clasificación a copas internacionales.
Los goles de U de Concepción vs Huachipato
En el Estadio Ester Roa Rebolledo de la Octava Región, Universidad de Concepción salió a buscar el partido con el objetivo de escapar de la zona de descenso de la división de honor del fútbol chileno. La escuadra dirigida por Cristián “Nona” Muñoz fue la gran protagonista de los primeros pasajes del encuentro, pero las oportunidades de Cecilio Waterman, Luis Rojas y Yerco Oyanedel no lograron favorecer al Campanil en el marcador.
En cambio la realidad fue distinta para los Acereros, quienes aguantaron en los primeros minutos y lograron dos jugadas claves en el primer tiempo, con un gol anulado y oto válido. En el minuto 17′, Harold Antiñirre recibió un pase entre líneas de Sergio Núñez en el área, y definió por debajo del cuerpo del golero local para marcar la apertura del marcador. La anotación del volante fue anulada debido a una posición adelantada en el pase al área.
A pesar de que el primer gol no contó, Huachipato igualmente logró abrir el marcador con un golazo de Sergio Núñez a los 18′ minutos. El atacante uruguayo de los siderúrgicos recibió el balón entre dos defensas del campanil, superó a sus marcas y eludió al portero local, Jorge Broun, y con su pierna izquierda logró el primero de la visita en Concepción.
Tras ir en desventaja en el marcador, Universidad de Concepción comenzó su búsqueda de la igualdad en casa, y recibió un balde de agua fría en el inicio del segundo tiempo. A los 19 segundos de la segunda etapa, Cristopher Mesías le cometió una falta a Maicol León en el centro del campo. El juez, Mathias Riquelme, decidió amonestar con tarjeta amarilla al volante del Campanil, quien no toleró la sanción y realizó diversos reclamos ante el árbitro. El colegiado escuchó un insulto hacia su persona y decidió expulsar al mediocampista, quien dejó con uno menos por más de 45′ minutos a su equipo.
En los minutos finales, el Campanil recibió su segunda expulsión en el cotejo en una polémica jugada entre Osvaldo González y el árbitro Mathias Riquelme. En el minuto 87′, el juez cobró tiro de esquina a favor de Huachipato, en una jugada que “Rocky” aseguró en que el balón no había traspasado la línea final. El histórico defensor nacional a la hora del córner de los siderúrgicos no paró en sus críticas hacia el colegiado, quien no dudó dos veces en sacar la segunda tarjeta roja para la UdeC.
En el último respiro del compromiso, Huachipato otorgó el golpe de gracia con Lionel Altamirano, quien recibió sólo en la puerta del arco el balón tras un centro de la muerte de Mario Briceño, para sellar la victoria acerera por 2-0 en condición de visitante.
Estadísticas de U de Concepción vs Huachipato
- Sergio Fabián Núñez Rosas 28′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Mella
León
Toro
Vargas
Caroca
Antiñirre
Briceño
Sepúlveda
Altez
Fabián
Núñez
Rosas
Rodríguez
- Entrenador
-
0Jaime García
- Bench
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3Benjamín Mellado
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9Lionel Altamirano
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10Ezequiel Cañete
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16Luciano Arriagada
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22Javier Cárcamo
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23Cris Martínez
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29Claudio Torres
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49Ignacio Cruzat
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54Antonio Perlaza
Broun
Roco
González
González
Barbieri
Oyanedel
Ogaz
Rojas
Zamora
Mesías
Gabriel
Funes
Mori
Waterman
- Entrenador
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0Cristian Muñoz Corrales
- Bench
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5David Retamal
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7Iam Gonzalez
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8Facundo Mater
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13Jose Sanhueza
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21J. Espejo
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23Patricio Romero
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25H. Salgado
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29Diego Antonio Sabando Sanhueza
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32Benjamín Andrés Sáez Delgadillo
¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Huachipato?
Universidad de Concepción tendrá viajar hasta el norte del país para disputar una “final por la permanencia” en la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, ya que deberá enfrentar a Cobresal. El duelo entre Mineros y el Campanil se disputará el próximo sábado 10 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.
Por su parte, Huachipato regresa a casa para enfrentar a O’Higgins, en un duelo clave en su objetivo por ingresar a zona de copas internacionales. El choque entre Acereros y el Capo de Provincia también se jugará el próximo sábado 10 de octubre, pero dará inicio a las 17:30 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano.