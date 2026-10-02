Universidad de Concepción recibe un duro golpe en el Campeonato Nacional 2026, ya que fueron derrotados por Huachipato en el duelo válido por la fecha 23, el cual había sido aplazado hasta esta jornada. Los Acereros se quedaron con la victoria como forasteros con goles de Sergio Núñez y Lionel Altamirano, mientras que el Campanil sufrió en el Estadio Ester Roa Rebolledo en un amargo cotejo que contó con las expulsiones para Cristopher Mesías y Osvaldo González.

Con este resultado, Universidad de Concepción se estanca en la penúltima posición de la división de honor con 22 unidades, y queda a dos puntos de Cobresal, quien se está salvando del descenso. Por su parte, Huachipato trepa hasta la novena ubicación con 31 unidades, y queda a dos puntos de clasificación a copas internacionales.

Los goles de U de Concepción vs Huachipato

En el Estadio Ester Roa Rebolledo de la Octava Región, Universidad de Concepción salió a buscar el partido con el objetivo de escapar de la zona de descenso de la división de honor del fútbol chileno. La escuadra dirigida por Cristián “Nona” Muñoz fue la gran protagonista de los primeros pasajes del encuentro, pero las oportunidades de Cecilio Waterman, Luis Rojas y Yerco Oyanedel no lograron favorecer al Campanil en el marcador.

En cambio la realidad fue distinta para los Acereros, quienes aguantaron en los primeros minutos y lograron dos jugadas claves en el primer tiempo, con un gol anulado y oto válido. En el minuto 17′, Harold Antiñirre recibió un pase entre líneas de Sergio Núñez en el área, y definió por debajo del cuerpo del golero local para marcar la apertura del marcador. La anotación del volante fue anulada debido a una posición adelantada en el pase al área.

A pesar de que el primer gol no contó, Huachipato igualmente logró abrir el marcador con un golazo de Sergio Núñez a los 18′ minutos. El atacante uruguayo de los siderúrgicos recibió el balón entre dos defensas del campanil, superó a sus marcas y eludió al portero local, Jorge Broun, y con su pierna izquierda logró el primero de la visita en Concepción.

Tras ir en desventaja en el marcador, Universidad de Concepción comenzó su búsqueda de la igualdad en casa, y recibió un balde de agua fría en el inicio del segundo tiempo. A los 19 segundos de la segunda etapa, Cristopher Mesías le cometió una falta a Maicol León en el centro del campo. El juez, Mathias Riquelme, decidió amonestar con tarjeta amarilla al volante del Campanil, quien no toleró la sanción y realizó diversos reclamos ante el árbitro. El colegiado escuchó un insulto hacia su persona y decidió expulsar al mediocampista, quien dejó con uno menos por más de 45′ minutos a su equipo.

En los minutos finales, el Campanil recibió su segunda expulsión en el cotejo en una polémica jugada entre Osvaldo González y el árbitro Mathias Riquelme. En el minuto 87′, el juez cobró tiro de esquina a favor de Huachipato, en una jugada que “Rocky” aseguró en que el balón no había traspasado la línea final. El histórico defensor nacional a la hora del córner de los siderúrgicos no paró en sus críticas hacia el colegiado, quien no dudó dos veces en sacar la segunda tarjeta roja para la UdeC.

En el último respiro del compromiso, Huachipato otorgó el golpe de gracia con Lionel Altamirano, quien recibió sólo en la puerta del arco el balón tras un centro de la muerte de Mario Briceño, para sellar la victoria acerera por 2-0 en condición de visitante.

Estadísticas de U de Concepción vs Huachipato

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23 Huachipato Medio Tiempo Municipal Stadium Mayor Ester Roa Rebolledo – Concepción Univ. Concepción Sergio Fabián Núñez Rosas 28′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 28 ‘ Huachipato Gol : Sergio Fabián Núñez Rosas 18 ‘ Huachipato ERA : Harold Antiñirre Goal! Sergio Fabian Nunez Rosas scores to make it 0-1. Sergio Fabian Nunez Rosas takes a left-footed shot and scores. Goal! Harold Antiñirre scores to make it 0-1, assisted by Sergio Fabian Nunez Rosas. Shot by Harold Antiñirre with his right foot results in a goal. VAR decision results in a disallowed goal for Harold Antiñirre due to offside. Huachipato Huachipato 5-3-2 1 Sebastián

Mella 24 Maicol

León 20 Cristian

Toro 8 Nicolás

Vargas 5 Rafael

Caroca 26 Harold

Antiñirre 7 Mario

Briceño 6 Claudio

Sepúlveda 30 Kevin

Altez 19 Sergio

Fabián

Núñez

Rosas 15 Maximiliano

Rodríguez Entrenador

0 Jaime García

Bench

3 Benjamín Mellado



9 Lionel Altamirano



10 Ezequiel Cañete



16 Luciano Arriagada



22 Javier Cárcamo



23 Cris Martínez



29 Claudio Torres



49 Ignacio Cruzat



54 Antonio Perlaza

Univ. Concepción Univ. Concepción 5-3-2 1 Jorge

Broun 26 Tomás

Roco 17 Moisés

González 4 Osvaldo

González 3 Miguel

Barbieri 15 Yerco

Oyanedel 16 Bryan

Ogaz 20 Luis

Rojas

Zamora 19 Cristopher

Mesías 22 Rogelio

Gabriel

Funes

Mori 18 Cecilio

Waterman Entrenador

0 Cristian Muñoz Corrales

Bench

5 David Retamal



7 Iam Gonzalez



8 Facundo Mater



13 Jose Sanhueza



21 J. Espejo



23 Patricio Romero



25 H. Salgado



29 Diego Antonio Sabando Sanhueza



32 Benjamín Andrés Sáez Delgadillo

0 Esquinas 5 2 Remates fuera de objetivo 4 3 Tiros Totales 5 34 Ataques 59 8 Ataques peligrosos 33 49 % de Posesión de Balón 51 2 Disparos Dentro del Área 3 1 Tiros fuera del área 2 2 Fuera de juego 1 1 Objetivos 0 4 Saques de puerta 2 7 Tiros libres 2 2 Faltas 7 1 Salvadas 0 9 Saques de banda 16 24 Pases largos 28 7 Placajes 6 218 Pases 202 190 Pases exitosos 164 87 Porcentaje de Pases Exitosos 81 1 Disparos a puerta 1 5 Total de Cruces 25 1 Cruces Precisas 7 5 Intercepciones 2 28 Duelo Ganados 15 8 Intentos de regate 7 5 Regates exitosos 2 1 Pases clave 4 1 Grandes Oportunidades Creadas 0 63 Porcentaje de regates exitosos 29 9 Pases largos exitosos 16 38 Porcentaje de pases largos exitosos 57 5 Entradas Ganadas 5 Últimos enfrentamientos UNC 1 – 5 HUA 06/04/2026 HUA 1 – 0 UNC 23/11/2020 UNC 1 – 1 HUA 08/02/2020 HUA 1 – 1 UNC 17/08/2019 UNC 0 – 1 HUA 19/05/2019

¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Huachipato?

Universidad de Concepción tendrá viajar hasta el norte del país para disputar una “final por la permanencia” en la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, ya que deberá enfrentar a Cobresal. El duelo entre Mineros y el Campanil se disputará el próximo sábado 10 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.

Por su parte, Huachipato regresa a casa para enfrentar a O’Higgins, en un duelo clave en su objetivo por ingresar a zona de copas internacionales. El choque entre Acereros y el Capo de Provincia también se jugará el próximo sábado 10 de octubre, pero dará inicio a las 17:30 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano.