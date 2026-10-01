El Estadio Ester Roa Rebolledo ha sido uno de los focos de las críticas durante la temporada 2026, debido a que el césped y terreno de juego en mal estado ha sido duramente señalado en partidos de las primeras divisiones de nuestro fútbol. Ante esta situación, se ha confirmado que el recinto de la Octava Región será intervenido en los próximos meses.

Quien confirmó la intervención fue el administrador del recinto, Eric Tillería, al informar que la mantención arrancará en febrero del año 2027. Esta situación afectaría a tres escuadras del fútbol nacional, que tendrán que buscar recintos para afrontar el inicio de la próxima temporada en sus divisiones correspondientes.

“Una idea sería entregar el terreno en febrero a la empresa que vaya a construir. De ahí, pueden pasar cuatro meses para que la cancha esté operativa para jugar. Puede ser en cinco o en seis meses. Va a depender mucho de cómo se vaya comportando el desarrollo del césped”, señaló el administrador del Ester Roa Rebolledo.

Tres clubes buscan casa para el 2027

Debido a las remodelaciones que se realizarán a inicios de febrero del próximo año, y que perdurarán cinco meses aproximadamente, los clubes que se verán afectados y tendrán que buscar nuevo hogar de cara a la próxima temporada son: Deportes Concepción, Universidad de Concepción y Arturo Fernández Vial.

Quien ya empezó a moverse de cara a la próxima temporada fue el León de Collao, que ya busca un nuevo hogar provisorio tras el cierre por remodelaciones del Estadio Ester Roa Rebolledo. El recinto que corre con ventaja para recibir a los lilas durante el año 2027 es el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, hogar de Ñublense.

Por otra parte, el Campanil y el Almirante aún no inician gestiones en búsqueda de una nueva casa de cara a la próxima temporada, pero hay cuatro recintos que se postulan como posibles opciones para recibir a UdeC y a Fernández Vial: Talcahuano, Chillán, Talca y Temuco.