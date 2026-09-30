O’Higgins venció por 1-0 a Deportes Concepción en la agonía en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo y tomó ventaja en la llave de cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Los Celestes (que en esta jornada vistieron de amarillo) dieron el primer golpe, pero la llave quedó abierta para la revancha que se jugará el fin de semana en Rancagua.

El gol de Deportes Concepción vs O’Higgins

El pleito en el Ester Roa Rebolledo se mantuvo igualado durante prácticamente todo el desarrollo, hasta que apareció el hombre de siempre en el Capo de Provincia.

Ya en los descuentos, Arnaldo Castillo se hizo presente para marcar el 1-0 que le dio la victoria a los rancagüinos y que silenció al público penquista, en un final que dejó la sensación de que al elenco lila se le escapó un resultado que tenía a mano.

La llave quedó abierta para la revancha

Pese a la derrota, los lilas se mantienen con chances de avanzar a las semifinales, ya que la diferencia es mínima y todavía queda un partido completo por delante.

El elenco penquista venía de liquidar a Curicó Unido con un global de 6-0, por lo que llegaba con el ánimo por las nubes a esta instancia, mientras que los rancagüinos dejaron en el camino a Santa Cruz.

¿Cuándo juegan O’Higgins vs Deportes Concepción la revancha de la Copa Chile?

O’Higgins y Deportes Concepción definirán al primer semifinalista del torneo este domingo 4 de octubre a las 15:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

Para ver el encuentro puedes sintonizar las pantallas de TNT Sports Premium y la plataforma HBO Max.