Datos Clave Partido: Coquimbo Unido vs O’Higgins por la final de la Copa de la Liga 2026. Fecha y estadio: el encuentro está programado para el sábado 17 de octubre y se jugará en el Claro Arena. Transmisión: TNT Sports Premium en televisión y HBO Max vía streaming.

La primera edición de la Copa de la Liga 2026 espera por su campeón. Coquimbo Unido y O’Higgins se enfrentarán por un título inédito en el fútbol chileno y por un premio que puede marcar también su temporada 2027.

La definición se disputará finalmente en Santiago y tendrá como escenario el Claro Arena, en Las Condes. A la espera de que se oficialice el horario definitivo y se abra la venta de entradas, ya están definidos varios de los principales detalles del encuentro.

¿Cuándo juega Coquimbo vs O’Higgins por la final de Copa de la Liga 2026?

La final entre Coquimbo Unido y O’Higgins está programada, de momento, para el sábado 17 de octubre de 2026.

📅 Fecha: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre 🏟️ Estadio: Claro Arena, Las Condes

Claro Arena, Las Condes 🕐 Hora: por confirmar

por confirmar 📺 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium 📱 Streaming: HBO Max

HBO Max 🎟️ Entradas: Ticketplus, venta por informar

¿Dónde se juega Coquimbo vs O’Higgins por la final de Copa de la Liga?

La final se disputará en el Claro Arena, ubicado en Las Condes. La ANFP terminó inclinándose por el recinto donde Universidad Católica ejerce su localía, luego de evaluar alternativas en Santiago. El estadio será así el escenario de la primera definición de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins.

¿A qué hora juega Coquimbo vs O’Higgins?

El horario definitivo del partido todavía debe ser oficializado. La fecha ya está establecida para el sábado 17 de octubre, pero la ANFP debe completar la programación con la hora exacta del encuentro.

¿Dónde comprar entradas para Coquimbo vs O’Higgins por la final de Copa de la Liga?

Las entradas para la final de la Copa de la Liga se venderán a través de Ticketplus.

La plataforma será la encargada de comercializar los boletos para el duelo entre Coquimbo Unido y O’Higgins en el Claro Arena. Por ahora todavía no se ha informado el día en que comenzará la venta, ni tampoco los precios y sectores disponibles para cada hinchada.

Cuando se oficialice el proceso deberán conocerse además los valores, ubicación de los sectores, requisitos de ingreso y eventuales restricciones para el encuentro.

¿Dónde ver Coquimbo vs O’Higgins EN VIVO y qué canal transmite la final?

Coquimbo Unido vs O’Higgins será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max vía streaming.

De esta manera, los abonados podrán seguir la definición tanto por TV como de manera online. Por ahora no se ha informado si la final también contará con transmisión por televisión abierta.

¿Qué gana el campeón de la Copa de la Liga 2026?

El ganador será el primer campeón de la historia del torneo y obtendrá el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027. Además, el vencedor clasificará a la Supercopa de Chile 2027.

Por eso la definición tiene una consecuencia deportiva mucho mayor que el título: Coquimbo Unido u O’Higgins asegurarán también presencia internacional para la próxima temporada.

Cabe recordar que los Piratas dejaron en el camino a Unión La Calera mediante lanzamientos penales, mientras que O’Higgins también necesitó una definición desde los doce pasos para eliminar a Ñublense.