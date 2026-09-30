Datos Clave Deportes Concepción: Suma 1.282 minutos, le faltan 608 y necesita un promedio de 86,9 por partido en las siete fechas restantes. Universidad de Concepción: Registra 1.241 minutos, la cifra más baja del torneo, y debe 649, aunque tiene ocho encuentros por disputar debido a un partido pendiente. La exigencia: Todos los clubes deben alcanzar 1.890 minutos y pueden contabilizar hasta 120 por encuentro. No cumplir puede significar quita de puntos y una multa de 500 UF.

A siete fechas del final del Campeonato Nacional, hay una tabla que empieza a importar casi tanto como la de posiciones. La regla Sub 21 obliga a los clubes a cerrar la fase regular con 1.890 minutos disputados por futbolistas chilenos elegibles, y no todos llegan con la misma tranquilidad.

Las últimas planillas oficiales dejan una situación particularmente llamativa en la Región del Biobío. Universidad de Concepción y Deportes Concepción son los dos equipos con mayor cantidad de minutos pendientes, aunque el escenario de cada uno es distinto.

El Campanil tiene la deuda total más alta, pero también un partido adicional para recuperarla. Los lilas, en cambio, enfrentan la exigencia más dura de todo el campeonato en términos de promedio: prácticamente tendrán que sostener un Sub 21 durante un partido completo de aquí al final.

¿Qué equipos deben más minutos Sub 21 en el Campeonato Nacional 2026?

Universidad de Concepción y Deportes Concepción tienen las mayores deudas totales, con 649 y 608 minutos pendientes, respectivamente.

Universidad de Concepción: 1.241 (Faltan 649) | 8 partidos restantes* | Promedio: 81,1

1.241 (Faltan 649) | 8 partidos restantes* | Promedio: 81,1 Deportes Concepción: 1.282 (Faltan 608) | 7 partidos restantes | Promedio: 86,9

1.282 (Faltan 608) | 7 partidos restantes | Promedio: 86,9 Unión La Calera: 1.313 (Faltan 577) | 7 partidos restantes | Promedio: 82,4

1.313 (Faltan 577) | 7 partidos restantes | Promedio: 82,4 Everton: 1.344 (Faltan 546) | 7 partidos restantes | Promedio: 78,0

1.344 (Faltan 546) | 7 partidos restantes | Promedio: 78,0 Deportes Limache: 1.356 (Faltan 534) | 7 partidos restantes | Promedio: 76,3

1.356 (Faltan 534) | 7 partidos restantes | Promedio: 76,3 Ñublense: 1.394 (Faltan 496) | 7 partidos restantes | Promedio: 70,9

1.394 (Faltan 496) | 7 partidos restantes | Promedio: 70,9 Audax Italiano: 1.409 (Faltan 481) | 7 partidos restantes | Promedio: 68,7

(Universidad de Concepción tiene pendiente su encuentro ante Huachipato).

Aquí radica la principal diferencia: la UdeC debe más minutos en total, pero Deportes Concepción está más apretado por partido. Incluso Unión La Calera necesita un promedio superior al Campanil (82,4 contra 81,1) porque los universitarios disponen de una fecha adicional para equilibrar sus números.

¿Cuántos minutos Sub 21 necesitan Deportes Concepción y la UdeC?

Deportes Concepción debe sumar 608 minutos en siete partidos, por lo que necesita un promedio de 86,9 por fecha. La UdeC requiere 649 en ocho encuentros, equivalente a 81,1 por partido.

En el caso de los lilas, el margen se volvió particularmente estrecho. Si utilizaran a un solo juvenil elegible por encuentro, prácticamente debería permanecer en cancha durante todo el partido en cada una de las siete fechas que restan. La normativa, sin embargo, permite sumar minutos con más de un futbolista que cumpla los requisitos y contabilizar hasta 120 minutos por encuentro, por lo que matemáticamente ninguno de los dos clubes está todavía imposibilitado de alcanzar el objetivo.

La UdeC, además, cuenta con el partido pendiente ante Huachipato, lo que le entrega una oportunidad adicional para reducir su diferencia, bajando la presión inmediata por encuentro.

¿Qué pasa si un club no cumple la regla Sub 21 de la ANFP?

No alcanzar el porcentaje exigido puede significar la pérdida de entre tres y nueve puntos, además de una severa multa económica. Por ahora, ninguno de estos clubes ha incumplido la norma, ya que la evaluación definitiva y los eventuales castigos corresponden al cierre del campeonato.

Las Bases oficiales establecen que los jugadores chilenos nacidos desde el 1 de enero de 2005 deben completar al menos el 70% de los minutos de participación, equivalente a 1.890 minutos en los 30 partidos del torneo. La escala de sanciones es progresiva:

Entre 65,1% y 69,9%: pérdida de 3 puntos y multa de 500 UF.

pérdida de 3 puntos y multa de 500 UF. Entre 60,1% y 65%: pérdida de 6 puntos y multa de 500 UF.

pérdida de 6 puntos y multa de 500 UF. Por debajo de 60,1%: pérdida de 9 puntos y multa de 500 UF.

Los que ya hicieron la tarea

Las mismas planillas muestran la otra cara de la moneda. Varios equipos ya respiran aliviados en este aspecto: Colo Colo acumula 2.370 minutos, Huachipato 2.295, O’Higgins 2.220, Universidad de Chile 2.063 y Universidad Católica 1.911. Todos ellos ya superaron la barrera de los 1.890 exigidos y no tendrán presiones reglamentarias en la recta final del torneo.