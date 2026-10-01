Deportes Concepción y O’Higgins protagonizaron el segundo duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Chile 2026, en un choque parejo que se disputó en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El cotejo terminó a favor del Capo de Provincia por la mínima con gol en el final de Arnaldo Castillo, pero contó con una feroz crítica al colegiado del compromiso.

El juez designado fue Cristián Garay, árbitro FIFA que estuvo presente en el Mundial 2026. El árbitro fue duramente criticado por el defensor y figura del León de Collao, Norman Rodríguez, quien señaló que Garay no estuvo a la altura del compromiso posterior a la derrota de su equipo, debido a una polémica en el minuto 86’ del partido.

Concepción carga contra Garay

Tras el triunfo de O’Higgins en la Octava Región, el defensor del León de Collao, Norman Rodríguez, se acercó a los micrófonos de TNT Sports para realizar un análisis del cotejo, donde dejó una dura crítica al arbitraje de Cristián Garay, al señalar que su rendimiento no dio el ancho para el compromiso.

“Fue un partido difícil. Lo teníamos controlado. Se marca (la derrota) por un detalle en el final del partido. También creo que hay otros detalles. Me parece que le quedó grande el partido a cierta persona. La llave está abierta y el domingo iremos por una victoria”, señaló el defensor de los lilas, dando una crítica al rendimiento de Cristián Garay en el partido.

La polémica se genera debido a una jugada en el minuto 86’, cuando Deportes Concepción estaba muy cerca de abrir el marcador con constantes ataques. Tras un tiro de esquina, Rodríguez ganó con un cabezazo en el área visitante, y el balón impactó en el brazo de Tomás Avilés. El juez del duelo, Cristián Garay, dictaminó que no era una mano sancionable, y 5’ minutos después llegó el gol del triunfo del Capo de Provincia.

¿Cuándo es la vuelta entre Concepción y O’Higgins?

O’Higgins y Deportes Concepción se verán nuevamente los rostros este domingo 4 de octubre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. La revancha entre el Capo de Provincia y el León de Collao dará inicio a las 15:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.