Datos Clave Espinoza hasta diciembre: El atacante está a préstamo en Concepción desde los albos, y termina su pase en la octava región a finales de año. Dilema en Colo Colo: El Cacique debe decidir si renovar al extremo o abrir sus puertas para que se marche gratis. Tres clubes lo cotizan: Según información de AS, el atacante es sondeado por tres equipos del Campeonato Nacional 2026. Uno de ellos es un grande.

Deportes Concepción ha sido la gran revelación durante la segunda rueda, no solamente por escapar de la parte baja y pelear por puestos de copas internacionales en el Campeonato Nacional 2026, sino que también por instalarse en cuartos de la Copa Chile. El cuadro lila se ha levantado desde las cenizas con varios rendimientos altos en el plantel, pero con un atacante que llama la atención debido a que está próximo a partir del club.

Se trata de Ethan Espinoza, quien durante la segunda rueda del torneo se ha convertido en una de las figuras en el ataque lila. El extremo deberá decir adiós a Concepción a final de temporada, debido a que finaliza su préstamo desde Colo Colo. La partida de Espinoza abre un mar de posibilidades de cara a su futuro, además de un lindo dilema para el Cacique a costa de su contrato.

El dilema de Colo Colo con Ethan Espinoza

Ethan Espinoza se encuentra a préstamo en Deportes Concepción desde Colo Colo hasta finales de año, y no tendría un retorno a Macul junto al plantel albo, ya que su contrato con el Cacique también termina en diciembre del 2026. Ante esta situación, el atacante le genera un lindo dilema al cuadro colocolino, en sí renovar su contrato o dejarlo partir de manera gratuita.

Según información del medio AS, desde la directiva de Blanco y Negro no han manifestado interés alguno en extender su vínculo con Espinoza de cara a la temporada 2027, lo de que dejaría las puertas abiertas al atacante de buscar nuevo club para el próximo año. Esta situación genera interés en tres clubes del Campeonato Nacional 2026, quienes ya sondean y cotizan una posible negociación con el extremo.

Los tres clubes que buscan a Ethan Espinoza

Debido a que Colo Colo no tendría en sus planes contar con Ethan Espinoza de cara a la próxima temporada, hay tres clubes que buscan contar con los servicios del atacante. Mediante los detalles revelados por el medio citado, los equipos interesados serían: Deportes Concepción, quien cuenta con Ethan hasta finales de año, Audax Italiano y Universidad Católica.

El rendimiento de Ethan Espinoza junto al León de Collao durante la temporada, y en especial desde el arribo de Fernando Díaz a la banca de los lilas, ha convertido al atacante en una figura letal del club. Durante la temporada ha disputado 31 duelos, anotó cuatro veces y asistió en dos ocasiones.