Universidad de Concepción y Huachipato se ponen al día en el Campeonato Nacional 2026. El Campanil recibirá a los Acereros este viernes 2 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo en un duelo válido por la fecha 23 del torneo. El partido se podrá ver en vivo a través de la señal de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.
Este compromiso estaba agendado inicialmente para el domingo 13 de septiembre, sin embargo, fue reprogramado por indicación de la Delegación Presidencial de la Región del BioBío. El cruce entre ambos asoma como clave en la lucha en la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.
¿Quién transmite U de Concepción vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?
El encuentro entre Universidad de Concepción y Huachipato será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que vía streaming se podrá ver en vivo a través de la plataforma de HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?
Universidad de Concepción vs Huachipato se enfrentan este viernes 2 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.
- Fecha: Viernes 2 de octubre
- Hora: 20:00 horas
- Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción
¿Quién es el árbitro de U de Concepción vs Huachipato?
El árbitro del U de Concepción vs Huachipato es Mathias Riquelme.
- Árbitro: Mathias Riquelme
- 1er asistente: Aldo Gómez
- 2do asistente: Cristian Cerda
- 4to árbitro: Manuel Vergara
- VAR: Juan Lara
- AVAR: Sebastián Pérez
¿Cómo llegan U de Concepción y Huachipato?
Universidad de Concepción llega a este compromiso con cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos, situación que los tiene en zona de descenso. El Campanil, que viene de caer por 2-1 en su visita a Palestino, se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones con 22 puntos.
Por su parte, Huachipato cosecha un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco cotejos. En la última fecha derrotó por la cuenta mínima a Coquimbo Unido en un partido que debió ser suspendido en la Cuarta Región y que terminó de jugarse en el Municipal de La Cisterna. Los Acereros marchan en el duodécimo puesto con 28 unidades.
La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue el pasado 6 de abril en Talcahuano, cuando los siderúrgicos golearon por 5-1 en condición de local.
Formaciones de U de Concepción vs Huachipato
Formación de U de Concepción: Jorge Broun; Moisés González, Osvaldo González, Miguel Barbieri; Benjamín Sáez, Luis Rojas, Bryan Ogaz, Jeison Fuentealba, Antonio Díaz; Cecilio Waterman y Rogelio Funes Mori. DT: Cristian Muñoz.
Formación de Huachipato: Sebastián Mella; Cristian Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Harold Antiñirre, Claudio Sepúlveda, Ezequiel Cañete, Maicol León, Mario Briceño; Sergio Núñez y Maximiliano Rodríguez. DT: Jaime García.
U de Concepción vs Huachipato minuto a minuto
- Alineaciones
- Estadísticas de equipos
Mella
Toro
Vargas
Caroca
Antiñirre
Sepúlveda
Cañete
León
Briceño
Fabián
Núñez
Rosas
Rodríguez
- Entrenador
-
0Jaime García
Broun
Andrés
Sáez
Delgadillo
González
González
Barbieri
Díaz
Rojas
Zamora
Ogaz
Fuentealba
Waterman
Gabriel
Funes
Mori
- Entrenador
-
0Cristian Muñoz Corrales