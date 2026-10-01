Universidad de Concepción y Huachipato se ponen al día en el Campeonato Nacional 2026. El Campanil recibirá a los Acereros este viernes 2 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo en un duelo válido por la fecha 23 del torneo. El partido se podrá ver en vivo a través de la señal de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

Este compromiso estaba agendado inicialmente para el domingo 13 de septiembre, sin embargo, fue reprogramado por indicación de la Delegación Presidencial de la Región del BioBío. El cruce entre ambos asoma como clave en la lucha en la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

¿Quién transmite U de Concepción vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?

El encuentro entre Universidad de Concepción y Huachipato será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que vía streaming se podrá ver en vivo a través de la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?

Universidad de Concepción vs Huachipato se enfrentan este viernes 2 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Viernes 2 de octubre

Hora: 20:00 horas

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

¿Quién es el árbitro de U de Concepción vs Huachipato?

El árbitro del U de Concepción vs Huachipato es Mathias Riquelme.

Árbitro: Mathias Riquelme

1er asistente: Aldo Gómez

2do asistente: Cristian Cerda

4to árbitro: Manuel Vergara

VAR: Juan Lara

AVAR: Sebastián Pérez

¿Cómo llegan U de Concepción y Huachipato?

Universidad de Concepción llega a este compromiso con cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos, situación que los tiene en zona de descenso. El Campanil, que viene de caer por 2-1 en su visita a Palestino, se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones con 22 puntos.

Por su parte, Huachipato cosecha un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco cotejos. En la última fecha derrotó por la cuenta mínima a Coquimbo Unido en un partido que debió ser suspendido en la Cuarta Región y que terminó de jugarse en el Municipal de La Cisterna. Los Acereros marchan en el duodécimo puesto con 28 unidades.

La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue el pasado 6 de abril en Talcahuano, cuando los siderúrgicos golearon por 5-1 en condición de local.

Formaciones de U de Concepción vs Huachipato

Formación de U de Concepción: Jorge Broun; Moisés González, Osvaldo González, Miguel Barbieri; Benjamín Sáez, Luis Rojas, Bryan Ogaz, Jeison Fuentealba, Antonio Díaz; Cecilio Waterman y Rogelio Funes Mori. DT: Cristian Muñoz.

Formación de Huachipato: Sebastián Mella; Cristian Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Harold Antiñirre, Claudio Sepúlveda, Ezequiel Cañete, Maicol León, Mario Briceño; Sergio Núñez y Maximiliano Rodríguez. DT: Jaime García.

U de Concepción vs Huachipato minuto a minuto