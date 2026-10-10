Everton de Viña del Mar y Deportes La Serena se enfrentarán este domingo 11 de octubre desde las 12:30 horas en el Estadio Sausalito por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026. El encuentro se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los Ruleteros quieren consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que los papayeros buscarán acercarse a zona de clasificación a Copa Sudamericana.

¿Quién transmite Everton vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026?

Everton de Viña del Mar vs Deportes La Serna será transmitido en vivo a través de la señal de TNT Sports Premium y vía streaming por la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026?

El cruce entre Everton de Viña del Mar y La Serena está programado para este domingo 11 de octubre desde las 12:30 horas en el Estadio Sausalito.

Fecha: Domingo 11 de octubre

Hora: 12:30 horas

Estadio: Sausalito, Viña del Mar

¿Quién es el árbitro de Everton vs La Serena?

El árbitro central del Everton vs La Serena es Reinerio Alvarado

Árbitro: Reinerio Alvarado

1er asistente: Carlos Poblete

2do asistente: Hernán Banda

4to árbitro: Juan Sepúlveda

VAR: Nicolás Millas

AVAR: Carlos Venegas

¿Cómo llegan Everton y La Serena?

Everton de Viña del Mar llega a este compromiso tras sufrir una dolorosa eliminación de la Copa Chile a manos de Universidad de Chile. En una polémica llave, los ruleteros cayeron por un global de 2-1 y se despidieron en los octavos de final del certamen. Su último partido por el Campeonato Nacional, en tanto, fue una victoria por 3-1 sobre Ñublense, la cual les permitió posicionarse cuartos con 36 puntos.

Por su parte, Deportes La Serena no juega desde el 13 de septiembre cuando fueron superados por 3-0 por la U en el Estadio La Portada. Los granates marchan décimos con 30 unidades.

La última vez que ambos elencos se enfrentaron fue el pasado 11 de abril, cuando en la Cuarta Región los locales se impusieron por la cuenta mínima.

Formaciones de Everton vs La Serena

Formación de Everton: Ignacio González; Lucas Soto, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; José Hernández, Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Emiliano Ramos; Alan Medina y Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.

Formación de La Serena: José Tapia; Bruno Gutiérrez, Ian Rasso, Rafael Delgado, Fernando Dinamarca; Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Felipe Chamorro, Matías Marín; Ángelo Henríquez y Jeisson Vargas. DT: Felipe Gutiérrez.

Everton vs La Serena minuto a minuto