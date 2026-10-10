Everton de Viña del Mar y Deportes La Serena se enfrentarán este domingo 11 de octubre desde las 12:30 horas en el Estadio Sausalito por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026. El encuentro se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los Ruleteros quieren consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que los papayeros buscarán acercarse a zona de clasificación a Copa Sudamericana.

¿Quién transmite Everton vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026?

Everton de Viña del Mar vs Deportes La Serna será transmitido en vivo a través de la señal de TNT Sports Premium y vía streaming por la plataforma de HBO Max.

  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026?

El cruce entre Everton de Viña del Mar y La Serena está programado para este domingo 11 de octubre desde las 12:30 horas en el Estadio Sausalito.

  • Fecha: Domingo 11 de octubre
  • Hora: 12:30 horas
  • Estadio: Sausalito, Viña del Mar

¿Quién es el árbitro de Everton vs La Serena?

El árbitro central del Everton vs La Serena es Reinerio Alvarado

  • Árbitro: Reinerio Alvarado
  • 1er asistente: Carlos Poblete
  • 2do asistente: Hernán Banda
  • 4to árbitro: Juan Sepúlveda
  • VAR: Nicolás Millas
  • AVAR: Carlos Venegas

¿Cómo llegan Everton y La Serena?

Everton de Viña del Mar llega a este compromiso tras sufrir una dolorosa eliminación de la Copa Chile a manos de Universidad de Chile. En una polémica llave, los ruleteros cayeron por un global de 2-1 y se despidieron en los octavos de final del certamen. Su último partido por el Campeonato Nacional, en tanto, fue una victoria por 3-1 sobre Ñublense, la cual les permitió posicionarse cuartos con 36 puntos.

Por su parte, Deportes La Serena no juega desde el 13 de septiembre cuando fueron superados por 3-0 por la U en el Estadio La Portada. Los granates marchan décimos con 30 unidades.

La última vez que ambos elencos se enfrentaron fue el pasado 11 de abril, cuando en la Cuarta Región los locales se impusieron por la cuenta mínima.

Formaciones de Everton vs La Serena

Formación de Everton: Ignacio González; Lucas Soto, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; José Hernández, Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Emiliano Ramos; Alan Medina y Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.

Formación de La Serena: José Tapia; Bruno Gutiérrez, Ian Rasso, Rafael Delgado, Fernando Dinamarca; Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Felipe Chamorro, Matías Marín; Ángelo Henríquez y Jeisson Vargas. DT: Felipe Gutiérrez.

Everton vs La Serena minuto a minuto

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 24
La Serena
11/10/2026 12:30
No Comenzado – Viña del Mar
Everton
  • Alineaciones
  • Estadísticas de equipos
La Serena
3-4-3
José Tapia 31
José
Tapia
Ián Rasso 34
Ián
Rasso
Fernando Dinamarca 26
Fernando
Dinamarca
Rafael Delgado 33
Rafael
Delgado
Bruno Gutiérrez 21
Bruno
Gutiérrez
Francis Mac Allister 4
Francis
Mac
Allister
Gonzalo Escalante 8
Gonzalo
Escalante
Matías Marín 23
Matías
Marín
Felipe Chamorro 14
Felipe
Chamorro
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
Ángelo Henríquez 9
Ángelo
Henríquez
  • Entrenador
  • 0
    Felipe Gutiérrez
Everton
3-4-3
José Ignacio González Catalán 1
José
Ignacio
González
Catalán
Nicolás Baeza 14
Nicolás
Baeza
Diego Alejandro Oyarzún Carrasco 24
Diego
Alejandro
Oyarzún
Carrasco
Valentín Vidal 37
Valentín
Vidal
Joaquín Moya 7
Joaquín
Moya
Lucas Soto 8
Lucas
Soto
Benjamín Berríos 21
Benjamín
Berríos
Alan Damián Medina Silva 10
Alan
Damián
Medina
Silva
Emiliano Ramos 11
Emiliano
Ramos
Julián Alfaro 9
Julián
Alfaro
N. Montiel 40
N.
Montiel
  • Entrenador
  • 0
    Walter Ribonetto
Últimos enfrentamientos
EVE 0 – 1 DLS 11/04/2026
DLS 1 – 3 EVE 28/08/2025
EVE 1 – 2 DLS 13/04/2025
DLS 0 – 4 EVE 26/08/2022
EVE 3 – 1 DLS 01/04/2022