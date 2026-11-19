Deportes Limache recibe a Deportes La Serena este domingo 22 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, en el partido que cierra la fecha 28 de la Liga de Primera. Se transmite por TNT Sports Premium y en streaming por HBO Max, según la guía de programación de futbolenvivochile.com.

Es un duelo directo por los cupos a la Copa Sudamericana: el cuadro limachino es cuarto y el serenense llega noveno, a tres puntos, en la zona más apretada de la tabla.

Horario, estadio y transmisión de Limache vs La Serena

Día: domingo 22 de noviembre de 2026.

domingo 22 de noviembre de 2026. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Lucio Fariña, Quillota.

Lucio Fariña, Quillota. Competencia: fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

fecha 28 de la Liga de Primera 2026. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

El horario y el estadio coinciden con la programación de la fecha 28 publicada por Cooperativa. La transmisión no la confirmó una fuente oficial del canal en la información revisada por Al Aire Libre, pero así figura en la guía de TV. Es el último partido de un domingo que antes tiene Huachipato vs Deportes Concepción, a las 12:00, y el clásico Colo Colo vs Universidad Católica, a las 18:00.

¿Cómo llegan Limache y La Serena?

Deportes Limache es cuarto con 40 puntos en 27 partidos, igualado con Everton, según la tabla de Emol. Con nueve puntos en juego todavía puede alcanzar los 49 que hoy tiene la Universidad Católica en el tercer lugar.

Deportes La Serena es noveno con 37 puntos y llega en alza: le ganó 1-0 a Palestino en La Portada el sábado 7 de noviembre, después de empatar 0-0 con Huachipato en Talcahuano y de vencer 3-1 a Deportes Concepción.

Lo que se juega en Quillota

Según las bases de la Liga de Primera, del cuarto al sexto lugar clasifican a la Copa Sudamericana 2027, y entre el cuarto y el undécimo hay solo cinco puntos, como explicamos en nuestra guía de la fecha 28. Un triunfo dejaría a La Serena a la altura de Limache; una victoria local, en cambio, dejaría a los serenenses a seis puntos.

Después de este partido, a ambos les quedan dos fechas, y en la fecha 29, Limache visitará a Coquimbo Unido, en otro cruce directo por la Sudamericana.