Datos Clave El ranking: El CIES midió los goles por cada 90 minutos de los clubes de Primera División de Sudamérica en la temporada. La UC: Es segunda del continente con 1,93 goles por partido, solo detrás de Independiente del Valle. Chile en el top 10: Colo Colo es cuarto y Deportes Limache, séptimo: tres clubes chilenos entre los diez mejores ataques.

Universidad Católica tiene el segundo ataque más productivo de Sudamérica. Así lo indica el último informe del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Football Observatory), que ubicó a los cruzados con 1,93 goles por cada 90 minutos en la temporada, solo por detrás de Independiente del Valle de Ecuador, según informó Cooperativa.

La gran sorpresa del listado, sin embargo, es Deportes Limache: el cuadro tomatero aparece séptimo con 1,68 goles por partido, por encima de Palmeiras, y completa un top 10 con tres equipos chilenos junto a Colo Colo.

Los 10 ataques más productivos de Sudamérica

El estudio, elaborado junto con la plataforma de análisis táctico Impect, comparó el promedio de goles por cada 90 minutos de los clubes de Primera División de toda la región. Este es el ranking, en goles por partido:

Independiente del Valle (Ecuador): 2,07. Universidad Católica (Chile): 1,93. Flamengo (Brasil): 1,86. Colo Colo (Chile): 1,86. Atlético Nacional (Colombia): 1,80. Sporting Cristal (Perú): 1,73. Deportes Limache (Chile): 1,68. Palmeiras (Brasil): 1,62. Metropolitanos FC (Venezuela): 1,61. FBC Melgar (Perú): 1,59.

Chile pone más equipos que Brasil en el top 10

Con la UC, Colo Colo y Limache, Chile es el país con más representantes en la lista: tres clubes, contra dos de Brasil (Flamengo y Palmeiras) y dos de Perú (Sporting Cristal y Melgar). Ecuador, Colombia y Venezuela aportan uno cada uno.

Colo Colo, flamante campeón de la Liga de Primera, comparte el tercer registro del continente con Flamengo, con 1,86 goles por partido. Limache, en tanto, queda a solo cinco centésimas de Sporting Cristal y supera por seis a Palmeiras, uno de los gigantes del continente. La UC, por su parte, está a 14 centésimas del líder, Independiente del Valle, y a siete de Colo Colo y Flamengo.

Conviene leer el dato con su contexto: según la descripción del informe, el promedio corresponde a los partidos de cada club en la Primera División de su país, por lo que no mide el nivel de cada liga, sino cuántos goles anota cada equipo ante sus rivales locales.

Qué dicen los números de la UC y Colo Colo

Nuestra lectura, basada en el ranking: el título no lo decidió el gol. La UC anota más que Colo Colo por partido, pero fue el Cacique el que se coronó con tres fechas de anticipación, lo que sugiere que la diferencia entre ambos estuvo en otras zonas de la cancha y no en la capacidad ofensiva. Con 0,07 goles más por partido que el campeón, el título se definió en otros aspectos del juego.

Los cruzados podrán ponerlo a prueba en la próxima fecha de la Liga de Primera, cuando visiten a Colo Colo en el Monumental tras la fecha FIFA.