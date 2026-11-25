Datos Clave El arco: La U busca en Argentina un arquero para competir con Gabriel Castellón, según Cooperativa Deportes. Los números: Castellón jugó los 28 partidos de la Liga y la U es la valla menos batida, con 22 goles en contra. La lista: También busca un lateral izquierdo, un volante de enlace y un extremo para 2027.

La U de Chile ya tiene definidos los puestos que quiere reforzar para 2027, y el primero de la lista apunta al arco. Según informó el periodista Francisco Caneo en Cooperativa Deportes, el club busca en el mercado argentino un arquero para competir con Gabriel Castellón, además de un lateral izquierdo, un volante de enlace y un extremo.

La búsqueda llama la atención por un dato: Castellón no ha tenido competencia real en la Liga de Primera 2026. Según los registros de Sportmonks, fue titular en los 28 partidos que la U lleva en el torneo y jugó los 2.520 minutos.

El arquero de la defensa menos batida

Los números del arquero respaldan su lugar. La U es la valla menos vencida del campeonato, con 22 goles recibidos en 28 fechas, ocho menos que Colo Colo y Deportes Concepción, que suman 30 cada uno, de acuerdo con la tabla de Sportmonks.

Castellón cerró 12 de esos partidos sin recibir goles y suma 85 atajadas en la Liga. Con él en el arco, el cuadro azul es segundo con 54 puntos y quedó a un triunfo de asegurar el Chile 2.

Por eso el refuerzo que pide el cuerpo técnico, según el reporte, no es un reemplazo, sino alguien que le dispute el puesto. En la práctica, la U no ha necesitado a su segundo arquero en todo el torneo.

El lateral izquierdo, la otra urgencia

El segundo puesto de la lista tiene una explicación directa. El club busca una alternativa para Marcelo Morales tras la salida de Felipe Salomoni, de acuerdo con la información de Cooperativa.

Morales ha sido una pieza fija: según Sportmonks, jugó 28 partidos en la Liga, 27 como titular, con 2.270 minutos. Salomoni, en cambio, sumó apenas ocho apariciones y 176 minutos, solo dos como titular. Además, el Tribunal de Disciplina confirmó que Morales cumplirá una fecha de suspensión ante Deportes Concepción, como contamos en las noticias de la U de este miércoles, una muestra de lo que pasa cuando falta el titular del puesto.

La lista se completa con un volante de enlace y un extremo, dos posiciones de ataque para un plantel que en este cierre no tiene a Eduardo Vargas, operado de una fractura en la mano.

Qué significa para la U

Nuestra lectura: la planificación apunta más a la profundidad que a una renovación. Castellón y Morales fueron titulares casi indiscutidos en 2026, y los refuerzos que busca la U son, ante todo, competencia para dos jugadores que casi no tuvieron recambio.

La pregunta para 2027 es si un arquero llegado desde Argentina aceptará partir como suplente de uno de los más regulares del torneo. Antes, la U debe cerrar la Liga ante Deportes Concepción y abrir su semifinal de Copa Chile ante Coquimbo Unido el jueves 3 de diciembre.