Datos Clave Universidad: La prorrectora Dorotea López citó a la directiva de Azul Azul este miércoles a las 14:30 horas para discutir un nuevo convenio. Copa Chile: La U visita a Coquimbo el jueves 3 de diciembre a las 18:00 horas y define en El Teniente el jueves 10. Vargas: El club espera tenerlo disponible en el corto plazo, tras la operación por la fractura en su mano derecha.

El miércoles de la U de Chile se juega en la Casa Central de la universidad y en el calendario. La nueva directiva de Azul Azul consiguió la reunión con la casa de estudios que la administración anterior no logró, la ANFP fijó las fechas de la semifinal de Copa Chile ante Coquimbo Unido y el club actualizó el estado de Eduardo Vargas. Este es el resumen de las últimas 24 horas en el Romántico Viajero.

Azul Azul, cara a cara con la prorrectora

Según La Tercera, el presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos, pidió el lunes por Ley de Lobby una reunión con la prorrectora Dorotea López, junto al vicepresidente Jorge Burgos y tres directores más. Horas después, la Universidad de Chile confirmó que los recibiría este miércoles a las 14:30 horas en la Casa Central.

La cita rompe un punto muerto. La prorrectora se había negado a reunirse con la directiva que encabezaba Cecilia Pérez, por considerar ilegítimo su mandato. Álamos había anunciado que ese sería uno de sus primeros pasos. “Una de mis primeras medidas va a ser tener una reunión con la rectora y la prorrectora, para poder limar asperezas”, dijo en su primera rueda de prensa como presidente electo.

Sobre la mesa está un nuevo convenio entre la concesionaria y la universidad. De acuerdo con el mismo medio, la casa de estudios quiere que se firme antes de que se vendan las acciones de Sartor en Azul Azul, el 63,07% que hoy administra el liquidador Eduardo Godoy.

Un terreno para un estadio: la universidad estaría dispuesta a estudiar la cesión de uno de sus terrenos en la Región Metropolitana, para un recinto que también albergaría sus actividades deportivas.

la universidad estaría dispuesta a estudiar la cesión de uno de sus terrenos en la Región Metropolitana, para un recinto que también albergaría sus actividades deportivas. Derecho a veto: pide que sus dos directores en Azul Azul puedan vetar algunas materias.

pide que sus dos directores en Azul Azul puedan vetar algunas materias. Salida sin arbitraje: quiere poder terminar el convenio de forma unilateral si considera que no se respeta.

La postura de la universidad quedó clara en una declaración de la prorrectora: “Reafirmamos nuestra posición sobre la necesidad de establecer un nuevo convenio que asegure la protección del nombre, los símbolos y los valores de la Universidad”.

Coquimbo en la ida y El Teniente en la vuelta

Con la clasificación de Coquimbo Unido ante Unión La Calera, que contamos en la crónica de los cuartos de final, la ANFP programó la llave de la U. La ida será el jueves 3 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y la vuelta, el jueves 10 de diciembre a las 18:00 horas en El Teniente de Rancagua, en simultáneo con Colo Colo vs O’Higgins.

Vargas, con la mira en la recta final

El goleador azul fue operado el lunes 23 de noviembre por una fractura en un metacarpiano de la mano derecha. “Su evolución determinará el retorno a la competencia, sin embargo, el objetivo es tenerlo a disposición en el corto plazo considerando la recta final de la temporada”, informó el club. Los plazos que se manejan quedaron en las noticias de la U del martes.

En la cancha, la U visita a Deportes Concepción el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Ester Roa, por la fecha 29 de la Liga de Primera, en simultáneo con el partido de la UC ante Huachipato por el Chile 2.