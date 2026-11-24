Datos Clave Resultado: Coquimbo Unido y Unión La Calera empataron 1-1 en el Francisco Sánchez Rumoroso; el global quedó 3-1. Goles: Matías Campos López abrió la cuenta para La Calera a los 40 minutos y Facundo Pons empató de penal en el segundo tiempo. Lo que viene: Coquimbo enfrenta a la U en semifinales: ida el jueves 3 y vuelta el jueves 10 de diciembre, a las 18:00 horas.

Coquimbo Unido completó este martes 24 de noviembre la última llave de cuartos de final de la Copa Chile: empató 1-1 con Unión La Calera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y, con el 2-0 de la ida, cerró un global de 3-1. Los piratas serán el rival de Universidad de Chile en semifinales, en la serie que define a uno de los dos finalistas del torneo.

El partido cerró una ronda que, por los episodios de mal tiempo que descuadraron el calendario, duró casi dos meses: había comenzado el 29 de septiembre y la ida de esta llave se jugó 20 días antes.

Un susto antes del descanso y la calma desde el punto penal

La Calera, que jugó con un equipo alternativo porque su prioridad es evitar el descenso en la Liga de Primera, golpeó primero. A los 40 minutos, Matías Campos López aprovechó una desatención de la defensa aurinegra, le hizo un túnel al arquero, eludió a dos zagueros y llegó con el balón dominado hasta la línea para el 1-0.

Ese gol dejó la serie 2-1 y obligó a Coquimbo a cuidar la ventaja en el segundo tiempo. El equipo de Hernán Caputto mostró una mejor imagen tras el descanso y encontró la igualdad pasados los 70 minutos: Facundo Pons transformó un penal, validado por el VAR, para el 1-1 definitivo.

El minuto a minuto, las formaciones y las estadísticas del partido están en nuestra ficha del encuentro.

Coquimbo vs U de Chile: fechas y estadios de la semifinal

Ida: jueves 3 de diciembre, 18:00 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

jueves 3 de diciembre, 18:00 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Vuelta: jueves 10 de diciembre, 18:00 horas, por ahora en El Teniente de Rancagua.

jueves 10 de diciembre, 18:00 horas, por ahora en El Teniente de Rancagua. La otra semifinal: Colo Colo vs O’Higgins.

El campeón de la Copa Chile disputará el cupo Chile 4 a la Copa Libertadores 2027 ante el equipo que termine tercero en la Liga de Primera. El ganador de ese partido único va a la Libertadores y a la Supercopa, y el perdedor, a la Copa Sudamericana.

Qué significa para Coquimbo y para la U

A juicio de Al Aire Libre, el cruce llega en un momento muy distinto para cada uno. Coquimbo ya tiene asegurado su lugar en la Libertadores como campeón de la Copa de la Liga, así que la Copa Chile es para los piratas la opción de sumar otro trofeo en el año más que un boleto continental. Para la U, que pelea el Chile 2 en la Liga, la semifinal abre un segundo camino, y por eso conviene tener presente la regla que define qué pasa con el cupo cuando el campeón ya está clasificado.

Para La Calera, la eliminación deja un solo frente: el domingo 29 de noviembre, a las 20:30 horas, recibe a la Universidad de Concepción en un duelo directo por la permanencia. Coquimbo, en tanto, vuelve a la Liga ese mismo día ante Deportes Limache, a las 18:00 horas, antes de abrir la semifinal ante la U el jueves 3 de diciembre.