Sigue EN VIVO el partido entre Coquimbo Unido y Unión La Calera por la Copa Chile (cuartos de final), este martes 24 de noviembre a las 19:00 horas (hora de Chile). La transmisión va por TNT Sports y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador al minuto, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del partido.
El partido comienza el mar 24 nov a las 19:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Minuto a minuto
El relato comenzará con el pitazo inicial.
Coquimbo Unido ganó 4 de sus últimos 5 partidos.
Coquimbo Unido: Nicolas Johansen (9 goles); Unión La Calera: S. Sáez (10 goles).
Coquimbo Unido ganó 2-0 como visitante el 4 nov. 2026.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Héctor Caputto Gómez
DT John Armijo
- J. SaldíasLesionado
- Rodrigo CáseresLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaTorneo de liga
Goleadores
- Nicolas Johansen9goles
- L. Riveros5goles
- Guido Vadalá5goles
- S. Sáez10goles
- Kevin Méndez4goles
- Matías Rodrigo Campos López4goles
Últimos resultados
- Everton21 nov. · Liga de Primera · localG 2-1
- Audax Italiano8 nov. · Liga de Primera · visitaG 1-0
- Unión La Calera4 nov. · Copa Chile · visitaG 2-0
- Unión La Calera30 oct. · Liga de Primera · localG 1-0
- Ñublense25 oct. · Liga de Primera · visitaP 1-2
- Palestino20 nov. · Liga de Primera · visitaG 1-0
- Huachipato8 nov. · Liga de Primera · localG 1-0
- Coquimbo Unido4 nov. · Copa Chile · localP 0-2
- Coquimbo Unido30 oct. · Liga de Primera · visitaP 0-1
- Universidad Católica25 oct. · Liga de Primera · localG 3-1
Historial9 partidos oficiales
- 4 nov. 2026Unión La Calera0-2Coquimbo Unido
- 30 oct. 2026Coquimbo Unido1-0Unión La Calera
- 24 abr. 2026Unión La Calera1-2Coquimbo Unido
- 2 nov. 2025Coquimbo Unido2-0Unión La Calera
- 2 jul. 2025Unión La Calera1-4Coquimbo Unido
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 24/11 17:03