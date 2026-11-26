Datos Clave La cláusula: Vozinha renueva automáticamente si juega el 50% de los minutos de Colo Colo desde su debut, el 26 de agosto. Hoy: Lleva 630 de 1.170 minutos, el 53,8%, según los registros de Sportmonks. La clave: Si Colo Colo llega a la final de Copa Chile, el total sube a 1.710 minutos y el arquero necesitará 855.

La renovación automática de Vozinha en Colo Colo se definirá con calculadora. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó este miércoles tras la reunión de directorio que el arquero caboverdiano tiene una cláusula que lo renueva si juega la mitad de los minutos, y pidió esperar el final de la temporada. Con los números en la mano, hoy el meta la cumple, pero la cuenta puede cambiar si el Cacique avanza en la Copa Chile.

Lo que dijo Mosa sobre la cláusula

Consultado por el futuro del arquero, Mosa explicó que “Vozinha también tiene una cláusula de renovación de contrato que entiendo que si juega el cincuenta por ciento de los, de los minutos tiene una, una renovación automática”, según las declaraciones recogidas por Cooperativa. El dirigente agregó que el tema se revisará al término de la temporada, igual que el resto de los contratos que vencen.

De acuerdo con lo publicado por Emol en septiembre, el contador comenzó a correr con el estreno de Vozinha ante Unión Española por Copa Chile, el 26 de agosto. Los partidos anteriores a esa fecha, ante Unión La Calera, O’Higgins y la U, no entran en la cuenta, como explicamos en el detalle de la cláusula.

Los números: 630 de 1.170 minutos

Desde ese debut, Colo Colo jugó 13 partidos oficiales, que suman 1.170 minutos. Según los registros de Sportmonks, Vozinha estuvo en cancha 630, es decir, siete partidos completos y el 53,8% del total. En la Liga de Primera fue titular en seis de los ocho partidos del período; en la Copa Chile, en cambio, solo atajó ante Unión Española.

Fecha Rival Minutos de Vozinha 26 de agosto Unión Española (Copa Chile) 90 30 de agosto Audax Italiano (Liga) 0 6 de septiembre Huachipato (Liga) 90 13 de septiembre Deportes Concepción (Liga) 90 22 de septiembre Audax Italiano (Copa Chile) 0 25 de septiembre Audax Italiano (Copa Chile) 0 29 de septiembre Puerto Montt (Copa Chile) 0 11 de octubre Coquimbo Unido (Liga) 0 25 de octubre Palestino (Liga) 90 30 de octubre U. de Concepción (Liga) 90 2 de noviembre Puerto Montt (Copa Chile) 0 8 de noviembre Ñublense (Liga) 90 22 de noviembre Universidad Católica (Liga) 90 Total 13 partidos, 1.170 minutos 630 (53,8%) Partidos de Colo Colo desde el debut de Vozinha. Fuente: Sportmonks.

El reparto en el arco explica el porcentaje. Eduardo Villanueva fue el arquero de los últimos cuatro partidos de Copa Chile, ante Audax Italiano y Puerto Montt, mientras que Gabriel Maureira tapó en la Liga ante Audax Italiano y Coquimbo Unido.

Las dos cuentas que le quedan a Colo Colo

Al cuadro albo le restan dos fechas del campeonato, ante La Serena el sábado 28 de noviembre y ante Cobresal el domingo 6 de diciembre, además de las semifinales de la Copa Chile ante O’Higgins, el miércoles 2 y el jueves 10 de diciembre.

Si Colo Colo queda eliminado en semifinales: el período se cerraría con 17 partidos y 1.530 minutos, sin contar eventuales alargues. Vozinha necesitaría 765, es decir, 135 más que hoy.

el período se cerraría con 17 partidos y 1.530 minutos, sin contar eventuales alargues. Vozinha necesitaría 765, es decir, 135 más que hoy. Si llega a la final: el total subiría a 1.710 minutos, según el cálculo de Emol, y el arquero necesitaría 855. Le faltarían 225, el equivalente a tres partidos completos de los seis que quedarían.

Nuestra lectura: la Copa Chile, a favor y en contra

Esta es nuestra lectura, a partir de los números. Si Fernando Ortiz mantiene el reparto actual, con Vozinha en la Liga y Villanueva en la Copa Chile, el caboverdiano sumaría 180 minutos más en las dos últimas fechas y terminaría con 810. Eso le alcanzaría si Colo Colo cae en semifinales (52,9%), pero lo dejaría 45 minutos por debajo de la mitad si el equipo llega a la final (47,4%).

Dicho de otro modo, el mejor escenario deportivo para el club sería el único que deja la renovación automática fuera de su alcance, salvo que ataje al menos un partido de Copa Chile. Que la cláusula no se active no obliga a Vozinha a irse: solo impide que la renovación opere sola, y su continuidad pasaría a depender de una conversación, como la que el club ya tiene pendiente con Arturo Vidal, Maximiliano Romero, Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán, cuyos contratos también vencen a fin de año.

El próximo capítulo de la cuenta se escribe el sábado, cuando Colo Colo reciba a La Serena a las 20:30 horas en el Monumental.