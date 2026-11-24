Datos Clave El partido: Colo Colo recibe a Deportes La Serena el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Monumental, por la fecha 29. La venta: La venta general por PuntoTicket comenzó este martes 24 a las 17:00 horas, tras los canjes y preventas del lunes. Los precios: Van de $4.950 en los sectores infantiles a $66.000 en Rapa Nui; las galerías para adultos cuestan $9.900.

Los hinchas de Colo Colo ya pueden comprar su lugar para volver a ver al campeón en el Monumental. La venta general de entradas para el duelo ante Deportes La Serena, que se juega el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas por la fecha 29 de la Liga de Primera, se abrió este martes 24 a las 17:00 horas a través de PuntoTicket.

Es el primer partido del Cacique en Macul después de la goleada 3-0 a la UC, la tarde en que el plantel de Fernando Ortiz celebró la estrella 35 ante unas 40 mil personas, como contamos en la crónica del clásico.

Cuánto cuestan las entradas para Colo Colo vs La Serena

Según la ficha oficial del evento en PuntoTicket, estos son los valores por sector para el público general:

Rapa Nui B y Rapa Nui D: $66.000.

$66.000. Rapa Nui D niño: $33.000.

$33.000. Océano: $27.500 (niños, $13.750).

$27.500 (niños, $13.750). Cordillera: $16.500 (niños, $8.250).

$16.500 (niños, $8.250). Caupolicán, Tucapel, Lautaro, Galvarino, Arica y Magallanes: $9.900.

$9.900. Caupolicán, Tucapel y Galvarino niños: $4.950.

Los canjes de accionistas y abonados partieron el lunes 23 a las 10:00 horas, la preventa para socios a las 12:00 y la preventa Tenpo a las 17:00, con un máximo de dos entradas por cuenta en esta última.

Los requisitos para entrar al Monumental

La compra tiene condiciones que conviene revisar antes de pagar. PuntoTicket detalla que el e-ticket es intransferible y solo lo puede usar el titular del RUT asociado, y que el ingreso exige presentar la cédula de identidad en buen estado.

Registro Facial Colo-Colo: es obligatorio estar inscrito para asistir al partido.

es obligatorio estar inscrito para asistir al partido. Menores de 15 años: deben ingresar acompañados de un adulto responsable con entrada en el mismo sector.

deben ingresar acompañados de un adulto responsable con entrada en el mismo sector. Sin cambios: no se autorizan cambios de sector ni excepciones.

no se autorizan cambios de sector ni excepciones. Estacionamiento: se puede reservar dentro del estadio en la misma plataforma.

El informe del clásico, pendiente en el Tribunal

Hay un punto más que seguir antes del sábado. El informe del árbitro José Cabero registró el uso reiterado de pirotecnia en el clásico ante la UC, que retrasó el inicio del partido y obligó a detenerlo, y los antecedentes quedaron en manos del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Las bases del torneo fijan una multa de 100 UF por el uso de pirotecnia, que podría subir por reincidencia, y el Código de Procedimientos y Penalidades contempla en los casos más graves restricciones de público o partidos a puertas cerradas. Hasta este martes no había un fallo, como detallamos en las noticias de Colo Colo de hoy.

Un rival que se juega la Sudamericana

El campeón ya no tiene nada en juego en la tabla, pero La Serena llega con la calculadora en la mano. El cuadro granate le ganó 2-1 a Deportes Limache en la fecha 28, llegó a 40 puntos y se metió en la zona de Copa Sudamericana, en una pelea con ocho equipos separados por cuatro puntos, como detallamos en el repaso de la tabla.

Para Colo Colo, el partido es una nueva fiesta con su gente y otra vitrina para juveniles como los cuatro Sub 21 que Ortiz puso de titulares en el clásico. Para La Serena, en cambio, cada punto en Macul puede valer un boleto internacional.

El duelo cierra el sábado de la penúltima fecha, después de Coquimbo Unido vs Deportes Limache a las 18:00 horas. El domingo, a la misma hora, la UC recibe a Huachipato y la U visita a Deportes Concepción en la pelea por el Chile 2.